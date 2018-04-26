Школьник застукал учителей, которые занимались сексом прямо на парте в классе

Ученик школы в Россендейле, Великобритания, застукал своих учителей за сексом на парте, зайдя в школу во время каникул. Педагоги сперва отрицали случившееся, но после скандала были вынуждены уволиться, сообщает The Sun.

44-летняя учительница английского Джудит Рамсдейл и 42-летний учитель химии Пол Блэнд изменяли своим супругам прямо на работе, когда их застукал один из учеников школы. Педагоги явно не рассчитывали на такой поворот событий и сообщили парню, что он не должен был этого увидеть. Тем не менее подросток сразу же сообщил об увиденном одному из преподавателей и своим родителям, которые подняли скандал в соцсетях.

Несчастный парень мог быть травмирован на всю жизнь, увидев это из комментариев в "Твиттере"

Застуканные за сексом педагоги попытались отрицать случившиеся, но это не помогло — школьная администрация отстранила их от работы на время разбирательств. Спустя две недели любовники приняли решение уволиться из учебного заведения — возможно, на их решение повлияла запись с камер видеонаблюдения. Никакого дополнительного наказания Джудит и Пол не понесут.