Арестована дочь мэра, которая преподавала в школе и спала с 16-летним учеником

32-летняя Стефани Карафа из Нью-Джерси, США, — учительница в средней школе и дочка мэра городка Лодай, который к тому же директор начальной школы по соседству, пишет nypost.com.

Ещё одна преподавательница не смогла усмирить преступную страсть по отношению к ученику. Но о роковом влечении узнали полицейские. Стефани Карафа, которая преподавала обществознание, арестовали за интимную связь с 16-летним школьником. Также правоохранители выяснили, что учительница отправляла подростку откровенные снимки и видео.

Стефани обвинили в сексуальном преступлении с отягчающими обстоятельствами и в том, что она поставила под угрозу благополучие ребёнка. Расследование продолжается, вскоре женщина предстанет перед судом.

Её отец Эмиль Карафа, известный человек в городке, где расположена школа, сдержанно прокомментировал произошедшее. Он сказал, что "любит дочку больше жизни, как и всю свою семью", и очень обеспокоен тем, что произошло, пишет heavy.com.