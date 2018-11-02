Отец нанёс 22 удара за 15 секунд учителю, который домогался его дочери

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Отец нанёс 22 удара за 15 секунд учителю, который домогался его дочери

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Отец сразу же написал заявление в полицию и поехал в учебное заведение, чтобы пообщаться с администрацией.

Разгневанный отец ворвался в школу 15-летней дочери и избил учителя, которого она обвинила в сексуальных домогательствах. На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина встречает преподавателя в школьном коридоре и тут же наносит ему удар. Инцидент произошёл в городе Сан-Хуан, центральная Аргентина, сообщает Mirror.

Хорхе Крусено пытается защититься, однако отец беспрепятственно наносит ему 22 удара всего за 15 секунд, после чего уходит вместе с дочкой. О том, что 30-летний мужчина неоднократно домогался девочку, стало известно после того, как в руках родителей оказался её телефон. Выяснилось, что учитель переписывался с несовершеннолетней и не скрывал своих намерений.

<p>Фото © CEN</p>

Отец школьницы пришёл в школу, чтобы встретиться с директором учебного заведения и рассказать о домогательствах. Пострадавший, в свою очередь, отправился с больницу, чтобы снять побои, и обратился в полицию с заявлением об избиении. На данный момент продолжается расследование двух этих инцидентов.

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