5 самых неадекватных учителей России

На Сахалине уволили учительницу русского языка и литературы, которая унизила ученицу за её внешний вид. Педагога сняли на видео, и представители районного управления образования приняли кардинальные меры. Мы собрали самые громкие случаи неадекватного поведения российских учителей.

Ты приёмная, что ли?

На записи видно и слышно, как 62-летняя учительница при всём классе унижает школьницу — спрашивает, не приёмная ли она. К такому выводу педагог пришла, заметив дырку на кофте девочки. Также она несколько раз вопрошает: "Ты вообще адекватная?!" На этот вопрос позже она ответила сама, когда извинялась перед родителями ребёнка.

Я хочу сама его добить!

Пожалуй, самый вопиющий случай произошёл в Подмосковье весной 2015 года, где педагог наняла киллера, чтобы тот убил 14-летнего подростка. 51-летняя учительница из Шатуры Юлия С. в разговоре с "убийцей" (он был подставным) просила не убивать мальчика, а дать возможность ей самой исполнить приговор. Позже выяснилось, что женщина испытывала к ребёнку любовные чувства и не перенесла новости о том, что он решил встречаться со своей сверстницей.

Кровавая страсть

Другая история, потрясшая всю страну, произошла в Татарстане. 15-летнюю школьницу с сильнейшим кровотечением доставили в больницу после интимной связи с 24-летней учительницей литературы. Оказалось, что женщина занималась сексом с девочкой и повредила ей половые органы. У ребёнка началось сильное кровотечение, которое она не смогла остановить. Пришлось вызвать скорую. Девочку спасли, а на педагога возбудили уголовное дело.

Я вам живой не дамся!

В 2010 году в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края учитель музыки Ирина К. обматерила и избила полицейских, которые пытались её утихомирить. Инцидент произошёл в ночном клубе "Квазар", куда педагог пришла отмечать 23 февраля. Женщина перебрала с алкоголем и стала вести себя вызывающе. Её монолог был записан на видео и разошёлся по Сети. Позже её оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Коплю на каникулы

В Кирове в 2016 году скандал разразился после того, как в Сеть попали видео, на которых молодая учительница Екатерина П. работала вебкам-моделью. Девушка была педагогом в классе, где обучались дети с особенностями в развитии, а в свободное время раздевалась догола перед клиентами соответствующих онлайн-сервисов. Таким образом Екатерина хотела заработать на каникулы в Испании. В итоге её уволили.