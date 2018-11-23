Школьник, которого учительница обучила садомазо: Это интереснее, чем книжки

Впрочем, подросток признал, что в какой-то момент алкоголь и секс с 43-летней преподавательницей английского языка в частной школе Соней Маккей из Аделаиды, Австралия, стали ему более интересны, чем чтение книг и выполнение заданий, пишет Daily Mail.

Ещё одна преподавательница не смогла сдержать свои любовные порывы и завела роман прямо на рабочем месте — с одним из своих учеников, 17-летним подростком. Парень хорошо учился и собирался стать стоматологом. Но после приставаний учительницы перестал концентрироваться на учёбе. Постепенно мир развлечений с женщиной захватил его полностью.

В течение следующих месяцев мы тратили всё больше и больше времени на разговоры и переписку, и я совсем перестал уделять внимание учёбе. Алкоголь и секс с Соней Маккей были более привлекательны, чем чтение книг ученик

Подросток стал отдаляться от семьи и друзей, потому что боялся, что они узнают о его связи с Маккей. Мать парня рассказала суду, что забеспокоилась, когда сын перестал возвращаться из школы домой. А когда он всё же попытался, учительница решила удержать его подарками и угрозами, что причинит себе вред. По словам школьника, он получил не только моральные и эмоциональные травмы, но и физические. Одержимая преподавательница прижигала его кожу сигаретами, ставя своеобразное "клеймо".

Эти шрамы были нанесены, чтобы пометить меня и показать, что я принадлежу ей ученик

На суде Маккей плакала и заявила, что глубоко сожалеет о случившемся. Обвиняемая рассказала, что пользовалась добродушием жертвы и понимает, что нанесла парню и его семье серьёзный вред. Расследование продолжается, учительница снова предстанет перед судом в декабре.