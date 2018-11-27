"Кое-кого позову — станешь калекой, сволочь!" Ученики записали истерику учителя

В Сети появилась аудиозапись скандала, предположительно устроенного учительницей 16-й школы Бугульмы, Татарстан. На записи слышно, как женщина оскорбляет ученика и угрожает оставить его калекой из-за рисунка на доске.

Если верить опубликованному аудио, можно сделать вывод, что один из учеников девятого класса изобразил на классной доске нечто неприличное, чем привёл учительницу в бешенство. Судя по записи, женщина устроила настоящую истерику и не только оскорбляла ученика, но и угрожала ему физической расправой.

Сволочь, скотина, нарисовал! Ты зачем это делаешь перед шестиклассниками?! Руки чешутся, щас бы так дала бы ему, чтобы летел-кувыркался! учительница

При этом педагог не стала рассчитывать исключительно на свои силы, утверждают в соцсетях. Она пообещала подростку подключить неких знакомых, которые оставят его инвалидом.

Если ещё что-нибудь нарисуешь, я подключу кое-кого, и они тебе морду намоют и калекой оставят! учительница

Также на опубликованной записи слышно, как женщина требует от подростка вернуть рубль, который она ему одолжила. "Выбивание долга" также сопровождается оскорблениями.

Помнишь, в столовой получил от меня рубль? Вот положи мне его на стол. Забыл, что надо рубль принести, скотина? учительница

Руководство школы, в которой, предположительно, была сделана скандальная запись, пообещало разобраться в ситуации. Официальных комментариев от Министерства образования и науки Республики Татарстан пока не последовало.