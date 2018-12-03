Ученики разоблачили директора, выложив видео, где он выступает в женской одежде

39-летний мужчина называл себя "сучкой с зудом" и выступал под псевдонимом Мисс Тиш Эве.

Родители были шокированы, узнав о тайном увлечении директора частной школы в Норфолке, где учатся их дети. Выяснилось, что в свободное от уроков время 39-летний Эндрю Ливингстон выступает в дрэг-шоу, переодеваясь в женщину и называя себя Мисс Тиш Эве, сообщает The Sun.

В социальных сетях, где мужчина рекламировал шоу, он описывал себя как "сучку с зудом", загружая извращённые видео. Тем временем Эндрю является главой частной школы, обучение в которой обходится в £18 тыс. в год. Фотографии и ролики переодетого директора уже стали достоянием всех учащихся.

До этого Эндрю, который является трансвеститом, избегал всяческих скандалов и не вступал ни в какие конфликты. Его друзья утверждают, что бывший коллега директора таким образом решил ему отомстить, поскольку видео было сделано ещё до того, как он устроился на работу. И в итоге оно оказалось у школьников.