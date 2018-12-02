Учитель бросился на бешеного питбуля, который проник в школу и покусал детей

Полиция Оклахомы-Сити опубликовала видео, снятое на нательную камеру одного из офицеров. На кадрах видно, как учитель голыми руками удерживает агрессивного питбуля, который ворвался в начальную школу и успел покусать нескольких учеников.

Неуправляемый пёс ворвался на территорию начальной школы и атаковал детей, которые играли во время перемены. Учитель по имени Ли Хьюз рискнул противостоять животному и не просто остановил питбуля, но и удерживал его до приезда полиции.

Как сообщает Daily Mail, от укусов агрессивного пса пострадали пять учеников. Ещё семи детям потребовалась помощь психологов. Полицейские убеждены, что если бы не отважные действия Ли Хьюза, жертв было бы намного больше.

В настоящий момент питбуль находится в приюте Оклахомы-Сити, его хозяева так и не связались с полицией. Если в ближайшее время ничего не изменится, животное усыпят.