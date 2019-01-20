Учительница спасла 6-летнюю кроху из-под колёс джипа и взамен отдала свою жизнь

Инцидент произошёл в Данглоу, Ирландия. 30-летняя мама двоих сыновей Дон Кроук погибла на месте.

Школьная учительница и бывшая королева красоты находилась на территории местной школы со своим партнёром Пэдди Макхью и его шестилетней дочкой. Именно её жизнь она спасла ценой своей.

Женщина успела среагировать в минуту опасности и оттолкнула девочку с пути катящегося на неё джипа на школьной парковке. При этом Дон сама попала под его колёса и погибла на месте. Ребёнка доставили в больницу с переломом тазовой кости и стопы. Жизни девочки ничего не угрожает, и, по словам врачей, она должна полностью восстановиться.

Дон преподавала в школе физическую культуру, её отец также работал там учителем. Учебное заведение закрыло свои двери на два дня в знак траура. А полиция начала расследование инцидента.