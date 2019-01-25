Школьник сдал соблазнившую его училку, когда она не заплатила 9 тыс. за молчание

Теперь 24-летней преподавательнице Жасмин Эдмондс предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера.

Жасмин преподавала математику в средней школе в Мемфисе, США, где у неё завязался роман с 16-летним учеником. Их отношения стали носить сексуальный характер. И мальчик, видимо, решил, что это неплохой способ заработать. Школьник начал настаивать на том, чтобы учительница платила ему за молчание. Об их связи свидетельствуют в том числе около 240 отправленных друг другу сообщений, в одном из которых подросток и обещал раскрыть их секрет.

Ты сказала, что мы заключили сделку. Если ты лжёшь, наш маленький секрет перестанет им быть. Это не угроза, это обещание Школьник

Однако в какой-то момент преподавательница-соблазнительница не захотела идти на поводу у школьника и отказалась ему платить требуемые 140 долларов (около 9 тысяч рублей). И тогда об их интимных отношениях стало известно общественности, пишет nypost.com.

Их роман подтвердили в том числе баскетбольный тренер, который видел, как Жасмин забирала ученика после занятий. А мама школьника и вовсе заявила, что приглашала преподавательницу к ним домой на День благодарения, так как у той не было семьи. По словам женщины, она и подумать не могла, что они встречаются.

Позже подростка исключили из школы за то, что он бросал камни в машину Жасмин и из-за переписки с ней. А учительнице предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Сейчас она отпущена под залог в размере 50 тысяч долларов.