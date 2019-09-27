Учительницу из Магнитогорска уволили из-за фото 18+, снятых 20 лет назад

Из-за провокационных снимков, сделанных много лет назад, тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко из Магнитогорска не только лишилась работы. Женщину вместе с дочерью вызвали в полицию.

По словам Екатерины, причиной для скандала послужила конфликтная ситуация, которая возникла у неё с руководителем юношеского центра "Максимум". Конопенко хотела отстоять центр помощи птицам, который работал при этом клубе, пишет 74.ru. Защитить пернатых ей не удалось, да и сама она оказалась под угрозой.

Вскоре администрация клуба нашла в Сети старые эротические снимки Екатерины, сделанные около 20 лет назад в рамках проекта "Эксперимент". Началась травля, с заявлением о проверке обратились в прокуратуру и следственный отдел, после чего Конопенко уволили. Но этим дело не закончилось. На привлёкших внимание снимках были не только она и мужчина, а ещё и девочка с оружием. Тренера с 17-летней дочкой вызвали в полицию, проверяя жалобу на пропаганду насилия и жестокости и неисполнение родительских обязанностей.

По обращению женщины <...> о том, что местная жительница не исполняет обязанности по воспитанию несовершеннолетней дочери, а именно размещает в социальной сети фото своего ребёнка, пропагандирующие культ насилия и жестокости, проведена проверка Пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области

Однако 41-летняя Екатерина, которая известна также как поэтесса Катя Ганеши, с таким раскладом не согласна. Старые снимки женщина считает предметом искусства. Она уверена, что её уволили незаконно, и хочет добиться справедливости через суд.