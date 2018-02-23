Что происходит в мире за одну минуту

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Что происходит в мире за одну минуту

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В течение одной минуты в мире на свет появятся 250 человек, 113 из них родятся в бедности

Солнце выбросит в космос 60 млн тонн вещества

Наша Солнечная система пройдет 14,5 тыс. км по галактике

За одну минуту с поверхности Земли испарится 960 млн тонн воды

Леопард пробежит 2 км

Ястреб-пикет пролетит 5 км

Автомобиль Bugatti Veyron проедет 7 км

Колибри взмахнёт своими крыльями 4 тыс. раз

6 млн химических реакций произойдёт в каждой клетке в теле одного человека

Человек в среднем моргнёт 12 раз за минуту

Компания Nike заработает $36 тыс.

Американский инвестор Уоррен Баффетт заработает $35 тыс.

Билл Гейт заработает $23 тыс.

Марк Цукерберг заработает за минуту $21 тыс.

Работник завода Nike во Вьетнаме заработает всего ¢0,5

Молния ударит по нашей планете 6 тыс. раз

Вселенная расширится на 4,5 тыс. км

Пользователи Facebook сделают 2,5 млн постов

Пользователи Instagram зальют 216 тыс. фотографий

Google получит 4 млн поисковых запросов

Поцелуй длиной в минуту сожжёт 26 калорий

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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