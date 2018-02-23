Что происходит в мире за одну минуту

В течение одной минуты в мире на свет появятся 250 человек, 113 из них родятся в бедности
Солнце выбросит в космос 60 млн тонн вещества
Наша Солнечная система пройдет 14,5 тыс. км по галактике
За одну минуту с поверхности Земли испарится 960 млн тонн воды
Леопард пробежит 2 км
Ястреб-пикет пролетит 5 км
Автомобиль Bugatti Veyron проедет 7 км
Колибри взмахнёт своими крыльями 4 тыс. раз
6 млн химических реакций произойдёт в каждой клетке в теле одного человека
Человек в среднем моргнёт 12 раз за минуту
Компания Nike заработает $36 тыс.
Американский инвестор Уоррен Баффетт заработает $35 тыс.
Билл Гейт заработает $23 тыс.
Марк Цукерберг заработает за минуту $21 тыс.
Работник завода Nike во Вьетнаме заработает всего ¢0,5
Молния ударит по нашей планете 6 тыс. раз
Вселенная расширится на 4,5 тыс. км
Пользователи Facebook сделают 2,5 млн постов
Пользователи Instagram зальют 216 тыс. фотографий
Google получит 4 млн поисковых запросов
Поцелуй длиной в минуту сожжёт 26 калорий
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