10 неприятных фактов, которые вам не хотелось бы узнать, но всё равно придётся

1. Трупы-ориентиры
На горе Эверест покоится более 200 трупов. И альпинисты используют их как путевые точки
Фото: instagram / traventure.nepal
2. Кролики-детоубийцы
Крольчиха может съесть собственных крольчат, если находится в стрессовом состоянии
Фото: instagram / amezing.bunny
3. Зубы у глаз
У детей до выпадения молочных зубов коренные располагаются прямо под глазами
Фото: reddit / BathiasIsThicc
4. Фото для некролога
Фото для вашего надгробного памятника, возможно, уже было вами сделано
Фото: instagram / luchen152
5. Секреты сканера
Сканеры штрихкодов считывают белые полоски, а не чёрные
Фото: instagram / stenki_show
6. Предсмертный писк
Собаки любят пищащие игрушки, потому что они напоминают им о маленьком животном, которое убивают
Фото: instagram / Alan walkerofficial
7. Бабочки-вампиры
Существуют бабочки, которые пьют кровь
Фото: twitter / Bulldog_Ant
8. Хомяки-каннибалы
У милашек-хомяков распространён каннибализм
Фото: instagram / lucky_homki
9. Горячий холод
Людей, замерзших насмерть, иногда находят голыми. Когда температура тела приближается к критически низкой, им кажется, они горят
Фото: instagram / pixlr
10. Два рта
Пупок, по сути, это ваш старый рот
Фото: instagram/pregnancyandbabycareinfo
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