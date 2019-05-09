10 неприятных фактов, которые вам не хотелось бы узнать, но всё равно придётся

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10 неприятных фактов, которые вам не хотелось бы узнать, но всё равно придётся

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Фото: instagram/amezing.bunny

Пользователь Reddit с ником Ouch37 задал на сайте вопрос, какие факты из разных областей жизни вызывают у юзеров лёгкое беспокойство. И собрал в свою копилку замечательные ответы, от которых зачастую по коже пробегает неприятный холодок. Знаете, как выглядят коренные зубы у детей? А почему замерзающие люди раздеваются перед смертью? Если вы не прочь устроить своим нервам проверку, смело смотрите подборку.

1. Трупы-ориентиры

На горе Эверест покоится более 200 трупов. И альпинисты используют их как путевые точки

Фото: instagram / traventure.nepal

2. Кролики-детоубийцы

Крольчиха может съесть собственных крольчат, если находится в стрессовом состоянии

Фото: instagram / amezing.bunny

3. Зубы у глаз

У детей до выпадения молочных зубов коренные располагаются прямо под глазами

Фото: reddit / BathiasIsThicc

4. Фото для некролога

Фото для вашего надгробного памятника, возможно, уже было вами сделано

Фото: instagram / luchen152

5. Секреты сканера

Сканеры штрихкодов считывают белые полоски, а не чёрные

Фото: instagram / stenki_show

6. Предсмертный писк

Собаки любят пищащие игрушки, потому что они напоминают им о маленьком животном, которое убивают

Фото: instagram / Alan walkerofficial

7. Бабочки-вампиры

Существуют бабочки, которые пьют кровь

Фото: twitter / Bulldog_Ant

8. Хомяки-каннибалы

У милашек-хомяков распространён каннибализм

Фото: instagram / lucky_homki

9. Горячий холод

Людей, замерзших насмерть, иногда находят голыми. Когда температура тела приближается к критически низкой, им кажется, они горят

Фото: instagram / pixlr

10. Два рта

Пупок, по сути, это ваш старый рот

Фото: instagram/pregnancyandbabycareinfo

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