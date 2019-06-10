С пеплом, жгучее, со вкусом пива. 10 удивительных фактов о мороженом

С мороженым человечество познакомилось более 4000 лет назад. В Древнем Китае дорогим гостям на десерт подавали мелко нарезанные фрукты — лимоны, апельсины с добавлением зерен граната — обильно перемешанные с кусочками льда и снегом. Сейчас это лакомство настолько популярно, что учрежден даже День мороженого — его отмечают 10 июня.

Главная легенда мороженого России — в ГУМе Видов "гумовского" мороженого существует всего девять, наиболее популярный из них — пломбир. Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Наиболее известным мороженым в СССР было то, что продавалось в ГУМе. Главный советский универмаг сам и производил это престижный продукт. Считалось, что любой из видов мороженого "сделано в ГУМе" — крем-брюле, сливочное, шоколадное — обладает особым вкусом, секрет которого оберегают пуще, чем Coca Cola — тайну ингредиентов своей газировки. Торговать мороженым ГУМ начал 3 июля 1954 года.

Когда мороженое стало массовым в СССР Решение "производить мороженое массовым продуктом, доступным для всех по ценам" было принято в СССР в 1936 году Фото © Овчинников Александр/Фотохроника ТАСС

Это произошло после того, как нарком продовольствия Анастас Микоян побывал в США и был впечатлен тамошней индустрией охлаждающего лакомства. Для всего Советского Союза разработали единый ГОСТ, и все жители СССР, начиная с 1937 г. вкушали одинаковые виды продукта. Причем, не обращая внимания на "температуру за бортом" — и при плюс 30º, и при минус 25º.

Самое "опасное" мороженое в мире Невероятное жгучее — в 500 раз острее соуса Табаско можно отведать в кафе "Aldwych Cafe and Ice Cream Parlour" в Глазго Фото © Facebook/Aldwych Cafe And Ice Cream Parlor

Это, с позволения сказать, лакомство носит соответствующее название — "Дыхание дьявола" и выглядит ужасно аппетитно: сливочно-малиновая масса с выглядывающими из нее перчиками чили. Десерт настолько разъедает кожные покровы, что при его изготовлении мороженщики надевают специальные перчатки. А желающие попробовать "Дыхание дьявола" должны быть старше 18 лет и даже давать письменное согласие о добровольной дегустации, которая может повлечь "вред здоровью и угрозу жизни".

Фруктовый лед — вкусная случайность Результат забывчивости шустрого американца, получившего патент Фото © Pixabay

Фруктовый лед, как разновидность мороженого, своим рождением обязан случайности. Американец Френк Эпперсон однажды зимним вечером забыл на крыльце дома стакан с лимонадом. К утру жидкость замерзла. Попробовав "продукт забывчивости" Френк пришел в восторг, запатентовал свое изобретение и организовал производство фруктового льда.

Национальный месяц в честь мороженого В третье воскресенье июля отмечается Национальный день мороженого в США. Фото © AP Photo/Elise Amendola

В Соединенных Штатах Америки мороженое пользуется такой народной любовью, что в его честь провозглашен даже Национальный месяц. Таковым избран июль, что вполне естественно — это же самое жаркое время года. Праздник утвержден в 1984 году президентом страны Рональдом Рейганом.

870 сортов мороженого в одном заведении От ванильного до — лукового, чесночного, вкуса чипсов Дорито, жареного цыпленка, спагетти с сыром и со вкусом пива. Фото © Pexels

Эта точка привлечения всех сладкоежек мира находится в Венесуэле, в городе Мерида. Кафе "Coromoto" дважды попадало в Книгу рекордов Гиннесса как заведение с самым большим ассортиментом холодного лакомства. От самых традиционных — ванильного или шоколадного, до почти диковинных — лукового, чесночного, вкуса чипсов Дорито, жареного цыпленка или спагетти с сыром. Но самое популярное среди туристов мороженое — со вкусом пива.

Мороженое как способ закалить горло Ученые-медикиу тверждают, что постоянное употребление мороженого вырабатывает у горла способность противостоять простуде. Фото © Pexels

Правда, напоминают они, "тренироваться" надо маленькими кусочками и не спеша. Иначе можно добиться противоположного эффекта.

Самое вкусное мороженое "без прикрас" Самым вкусным мороженым считается лакомство, производимое в Германии. Фото © Pexels

Самый роскошный вкус настоящего, без наполнителей, сливочно-кремового мороженого принадлежит десерту, который изготавливают в Гамбурге. Весь секрет — в исходном сырье. Молоко для сладкой продукции дают знаменитые коровки голштинской породы, именно поэтому качество мороженого здесь отличное (впрочем, как и сыров, йогуртов и прочего).

Из пепла Его изготавливают из пепла сожженной скорлупы кокосового ореха. Фото © Instagram/morgensternsnyc

Любители новых гастрономических изысков не упустили из виду рождение экстравагантного мороженого — в буквальном смысле, из пепла. Рожок с антрацитово-черной начинкой впервые появился в кафе "Morgenstern's Finest Ice Cream" , расположенном в юго-восточной части Манхэттена.

Маргарет Тэтчер изобрела мягкое мороженое Коллектив при участии Тэтчер обнаружил, что если "накачать" мороженое воздухом, можно сильно уменьшить его себестоимость. Фото © AP Photo

Маргарет Тэтчер, до того, как посвятить себя политике, успела окончить химический факультет Оксфорда и поработать в британском пищевом гиганте J Lyons в составе группы исследователей, искавших наилучшие способы сохранения мороженого. "Дутое" мороженое назвали мягким, чтобы никто не заподозрил компанию в надувательстве покупателей.