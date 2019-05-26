Логично, Отодрака и ещё 8 фамилий, которые трудно встретить и невозможно забыть

Я ребёнком жила в Крыму. В офицерском общежитии (папа мой был военным) жила девочка с красивым сочетанием имени и фамилии — Голубь Мира. Как я восхищалась тогда этим буквосочетанием! А сейчас думаю, бедный ребёнок, задолбали её, наверное
ElenaMilena
В копилку со странными фамилиями!
Тут все фамилиями делятся странными. Сфоткал 4 года назад. Исполнительный директор всегда готов
Если кто-то из моих знакомых листает пикабушечку, то наверняка меня узнает, так как фамилия у меня действительно редкая. Итак, моя фамилия Павел <...>
PaucKuuAHreJI
Когда поступил не в тот вуз
Когда получал документы в Росреестре, они напортачили с днём рождения: накинули 10 лет. Пришлось переделывать. Только сегодня заметил, кто их делал
В армии у нас был один с фамилией Итого, вот это, понимаю, фамилия для бухгалтера.
Nikopolis
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