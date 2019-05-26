Логично, Отодрака и ещё 8 фамилий, которые трудно встретить и невозможно забыть

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Логично, Отодрака и ещё 8 фамилий, которые трудно встретить и невозможно забыть

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Фото: giphy

Так уж устроены многие — всё необычное привлекает людское внимание. Пользователи "Пикабу" решили поделиться редкими фамилиями, которые они встречали на своём пути. Как бы они ни звучали, их действительно сложно забыть. Смотрите сами.

Я ребёнком жила в Крыму. В офицерском общежитии (папа мой был военным) жила девочка с красивым сочетанием имени и фамилии — Голубь Мира. Как я восхищалась тогда этим буквосочетанием! А сейчас думаю, бедный ребёнок, задолбали её, наверное

ElenaMilena

<p>Фото: pinterest / <a href="https://www.pinterest.ru/marinaseregova2016/" target="_blank"><strong>Марина Серегова</strong></a></p>

В копилку со странными фамилиями!

<p>Фото: pikabu.ru/<a href="https://pikabu.ru/@Petro18" target="_blank"><strong>Petro18</strong></a></p>

Тут все фамилиями делятся странными. Сфоткал 4 года назад. Исполнительный директор всегда готов

<p>Фото: pikabu.ru/<strong>HarlemSnake</strong></p>

Если кто-то из моих знакомых листает пикабушечку, то наверняка меня узнает, так как фамилия у меня действительно редкая. Итак, моя фамилия Павел <...>

PaucKuuAHreJI

<p>Скриншот: pikabu.ru/<a href="https://pikabu.ru/@DStump" target="_blank"><strong>DStump</strong></a></p>

Когда поступил не в тот вуз

<p>Фото: pikabu.ru/<a href="https://pikabu.ru/@kruglof89" target="_blank"><strong>kruglof89</strong></a></p>

Когда получал документы в Росреестре, они напортачили с днём рождения: накинули 10 лет. Пришлось переделывать. Только сегодня заметил, кто их делал

<p>Фото: pikabu.ru/<a href="https://pikabu.ru/@Stormik1321" target="_blank"><strong>Stormik1321</strong></a></p>

В армии у нас был один с фамилией Итого, вот это, понимаю, фамилия для бухгалтера.

Nikopolis

<p>Фото: pikabu.ru/<a href="https://pikabu.ru/@gogonaeva" target="_blank"><strong>gogonaeva</strong></a></p>

<p>Фото: pikabu.ru/<a href="https://pikabu.ru/@Skapy17" target="_blank"><strong>Skapy17</strong></a></p>

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