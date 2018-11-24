Настоящие "Фантастические твари". Животные, которые не хуже монстров из кино

Настоящие "Фантастические твари". Животные, которые не хуже монстров из кино

Фото: © Shutterstock Inc.

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Лайф рассказывает про животных, которые настолько странные, что просто обязаны попасть в третью часть "Фантастических тварей".

Сиквел "Фантастических тварей" с подзаголовком "Преступления Грин-де-Вальда" стал лидером российского кинопроката за прошлые выходные. Что не удивительно, ведь это ещё один спин-офф известнейшей кинофраншизы "Гарри Поттер". Без Дэниела Рэдклиффа и Эммы Уотсон, но с милашкой Нюхлером, гигантским котом-драконом Зуву и другими странными существами, на которых хочется смотреть вечно. Жаль только, дурацкие волшебники со своими глупыми проблемами мешают насладиться сказочными созданиями. На диалоги людей и их трагедии ушло не меньше 80% хронометража фильма, а фантастическим тварям достались считаные минуты. Впрочем, не расстраивайтесь уж очень сильно. Лайфу есть чем удовлетворить вашу тягу к необычным созданиям. Третью часть "Фантастических тварей" мы, конечно, не покажем, а вот о существах, которые настолько странные, что легко дополнят гримуар фильма, с радостью поведаем.

Акула-домовой

<p>Фото: © wikipedia.org</p>

Морским животным в "Фантастических тварях" уделено мало внимания. А зря. Ведь именно в океанах живёт большая часть созданий, внешность которых заставит поднять бровь от удивления даже голливудских художников. Одним из таких существ является акула-домовой. Странная рыба выглядит как жуткий мутант, в теле которого заключены две особи. В первую очередь о неестественности животного сигнализирует выпирающий рот. Его странное расположение — не единственный и далеко не главный козырь хищника. Страшнее то, как эти челюсти работают. Когда акула-домовой атакует, её рот буквально вываливается из головы на несколько сантиметров и как рука хватает добычу. Совсем как у ксеноморфа из культового ужастика "Чужой".

"Осьминог Дамбо"

<p>Фото: © wikipedia.org</p>

Развеять страх перед океаном поможет милое морское существо гримпотевтис, или "осьминог Дамбо". Это моллюск, обитающий преимущественно на большой глубине. Своё народное название осьминог получил из-за характерного внешнего вида. У него, как и у слонёнка Дамбо из одноимённого диснеевского мультфильма, есть большие "уши". Которые на самом деле никакие не уши, а плавники, позволяющие животному ловко маневрировать в воде. Они располагаются над глазами моллюска, из-за чего его тело напоминает голову молодого слона.

Большая часть видов гримпотевтиса обладает большой мантией, которая обтягивает их зачастую короткие щупальца почти до самого края. Последнее дарит "Дамбо" совсем уж безобидную и даже мультяшную внешность. Которая, впрочем, обманчива, поскольку этот моллюск является хищником, питающимся глубоководными червями и ракообразными. Он окутывает добычу своим большим телом и проглатывает её целиком.

"Лягушка Пиноккио"

<p>Фото: © alchetron.com</p>

Лягушки — существа скорее мерзкие, чем обаятельные. Но, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения. Одно из них — "лягушка Пиноккио". Земноводное с интригующим названием является довольно малочисленным и малоизученным видом. Впервые о нём стало известно относительно недавно, в 2008 году. Исследователи National Geographic случайно наткнулись на животное в тропических лесах Индонезии. И, вероятно, знатно удивились, ведь у открытого ими вида был удлинённый нос. Собственно, из-за него земноводное и назвали в честь персонажа из сказки Карло Коллоди.

Примечательно, что нос у лягушки, как и у ожившей куклы, является индикатором. У земноводного он, конечно, из-за лжи не удлиняется, но встаёт торчком, когда животное испытывает стресс. Когда лягушке ничего не угрожает и она спокойна, нос расслабляется и свисает как хоботок.

Дальневосточная черепаха

<p>Фото: © wikipedia.org</p>

Отряду черепах тоже есть чем вдохновить кинематографистов. Взять хотя бы китайского трионикса. С какой стороны к нему ни подойди, назвать обычным этот вид язык не повернётся. От большинства сородичей трионикса отличает как минимум кожистый и мягкий по краям панцирь. Клюва у этой черепахи тоже как такового нет. Его заменил мягкий и курносый пятачок. Да и в целом голова трионикса напоминает скорее какого-нибудь лысого грызуна с вытянутой мордочкой, чем традиционную черепаху. Держится эта самая голова на неестественно длинной и мощной шее. При желании трионикс может её вытянуть для разведки, но главная функция змееподобной шеи заключается в другом. Зарывшись в иле, черепаха прицеливается к проплывающим мимо рыбам и молниеносным движением атакует их, выбрасывая голову на расстояние десяти и более сантиметров. Ещё трионикса от большинства сородичей отличает высокая скорость перемещения по суше. По некоторым данным, сильно напуганная особь может разогнаться до 24 км/ч.

Фрины

<p>Фото: © wikipedia.org</p>

Тарантулы и пауки — это, безусловно, неприятные создания. Однако среди их родственников есть существа, в сравнении с которыми пушистая брахипельма покажется милым хомячком. Имя этим существам — фрины. Фрины — вид паукообразных, представители которых обладают невероятно длинными конечностями. Длина передних может достигать 70 см. И это при длине туловища менее 10 см. Поэтому, к слову, фринов часто называют жгутоногими.

Воплощением кошмаров описываемых паукообразных делают ещё и педипальпы — вспомогательная пара передних конечностей вроде клешней. Они тоже длинные, но выглядят куда более устрашающе из-за больших и острых шипов. Педипальпами фрины намертво хватают жертву, подтягивают ко рту, а после мощными челюстями рвут на части. Обладая набором смертоносных клешней, фрины легко обходятся без яда и паутинных желёз.

Примечательно, что в самом "Гарри Поттере" жгутоногие уже появлялись. В "Кубке огня" ученики Хогвартса испытывали на паукообразных запретные заклинания. Авторы же "Фантастических тварей" обходят ужасных существ стороной. На наш взгляд, зря — фрины идеально впишутся в число злодейских созданий.

Harryplax severus

<p>Фото: © wikipedia.org</p>

Раз уж заговорили о членистоногих, вспоминая "Гарри Поттера", будет странно не рассказать о крабе, которого назвали в честь Северуса Снейпа — одного из самых мрачных, но известных персонажей кинофраншизы. Локализованного названия у этого существа нет, однако в международной номенклатуре он записан как Harryplax severus.

Увы, краб не умеет колдовать и не обладает сверхъестественными способностями. Единственное, чем он отличается от большинства сородичей, — внешний вид. Harryplax обладает молочно-белым и местами прозрачным телом. В остальном он обычный маленький краб, который проживает в кораллах или между камней вдоль побережья острова Гуам.

Несмотря на это, Лайф считает, что режиссёры просто обязаны представить в третьей части модифицированную версию Harryplax severus. Получится изящная дань уважения Алану Рикману — актёру, исполнившему роль Снейпа. Рикман умер в 2016 году от онкологического заболевания.

Бирманская курносая обезьяна

<p>Фото: © flickr.com/<a href="https://www.flickr.com/photos/pelican/338049260/in/photolist-2aXGuGL-2aMpYnP-2cK25N7-aai6Xq-aafihv-aai6P3-aafiiP-aai6Ed-urnGnL-c7PT5U-7Mg3r-vSAgw-WB3azs-WgHXjy-WS8cN8-3KdZtB" target="_blank"><strong>pelican</strong></a></p>

Думаете, млекопитающим нечем удивить? Как бы не так. В юго-восточной части Азии обитают приматы, которым рано или поздно суждено стать прообразом какого-нибудь зла в кино. Называется этот вид бирманская курносая обезьяна.

Как и все представители своего отряда, курносые имеют две пары лап, хвост и шерсть. Экстравагантными их делает морда. Во-первых, у обезьян чёрные, словно бездна, глаза с вырезом как у инопланетян. Глядя в них, кажется, что животное проклято самим сатаной. Во-вторых, интересную форму имеет нос. У большинства приматов он приплюснут, но всё равно немного выступает. У бирманцев же кончик, наоборот, задран. Причём очень сильно. Кажется, что нос у обезьяны когда-то был, но его сбрили под корень. Отсутствие полноценного носа, к слову, доставляет зверю немало хлопот. Во время дождя вода часто попадает приматам в нос, из-за чего они чихают. В-третьих, странные губы. У курносых они настолько пухлые, что обезьян невольно хочется сравнить с гламурными девицами, которые переборщили с инъекциями ботокса.

Слоновая землеройка

<p>Фото: © pixabay.com</p>

Добрались до одного из главных парадоксов природы — до слоновых землероек. Все представители этого семейства являются довольно милыми и пушистыми зверьками с хоботками. Большая их часть — маленькие особи длиной от 10 до 30 см и весом от 50 до нескольких сот граммов. Миниатюрность, впрочем, совсем не мешает землеройкам передвигаться с невероятной скоростью. Отдельные виды могут разгоняться до 30 км/ч. Однако парадокс зверька заключается совсем не в этом.

Увидев слоновую землеройку, хочется назвать её грызуном. А наличие корня "слон" в названии объяснить удлинённым носом. Гоните эти впечатления прочь, поскольку они ложные. Учёные провели анализ ДНК представителей этого семейства и выяснили, что куда более близкими родственниками слоновых землероек являются африканские слоны, а не землеройки. Слоны и эти мелкие зверьки относятся к так называемому надотряду афротерии, в который также входят трубкозуб, ламантин, златокрот и ряд других животных, которые внешне совсем не похожи.

На наш взгляд, слоновую землеройку стоит взять в фильм хотя бы из-за её комических родственников.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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