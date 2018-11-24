Настоящие "Фантастические твари". Животные, которые не хуже монстров из кино

Лайф рассказывает про животных, которые настолько странные, что просто обязаны попасть в третью часть "Фантастических тварей".

Сиквел "Фантастических тварей" с подзаголовком "Преступления Грин-де-Вальда" стал лидером российского кинопроката за прошлые выходные. Что не удивительно, ведь это ещё один спин-офф известнейшей кинофраншизы "Гарри Поттер". Без Дэниела Рэдклиффа и Эммы Уотсон, но с милашкой Нюхлером, гигантским котом-драконом Зуву и другими странными существами, на которых хочется смотреть вечно. Жаль только, дурацкие волшебники со своими глупыми проблемами мешают насладиться сказочными созданиями. На диалоги людей и их трагедии ушло не меньше 80% хронометража фильма, а фантастическим тварям достались считаные минуты. Впрочем, не расстраивайтесь уж очень сильно. Лайфу есть чем удовлетворить вашу тягу к необычным созданиям. Третью часть "Фантастических тварей" мы, конечно, не покажем, а вот о существах, которые настолько странные, что легко дополнят гримуар фильма, с радостью поведаем.

Акула-домовой

Морским животным в "Фантастических тварях" уделено мало внимания. А зря. Ведь именно в океанах живёт большая часть созданий, внешность которых заставит поднять бровь от удивления даже голливудских художников. Одним из таких существ является акула-домовой. Странная рыба выглядит как жуткий мутант, в теле которого заключены две особи. В первую очередь о неестественности животного сигнализирует выпирающий рот. Его странное расположение — не единственный и далеко не главный козырь хищника. Страшнее то, как эти челюсти работают. Когда акула-домовой атакует, её рот буквально вываливается из головы на несколько сантиметров и как рука хватает добычу. Совсем как у ксеноморфа из культового ужастика "Чужой".

"Осьминог Дамбо"

Развеять страх перед океаном поможет милое морское существо гримпотевтис, или "осьминог Дамбо". Это моллюск, обитающий преимущественно на большой глубине. Своё народное название осьминог получил из-за характерного внешнего вида. У него, как и у слонёнка Дамбо из одноимённого диснеевского мультфильма, есть большие "уши". Которые на самом деле никакие не уши, а плавники, позволяющие животному ловко маневрировать в воде. Они располагаются над глазами моллюска, из-за чего его тело напоминает голову молодого слона.

Большая часть видов гримпотевтиса обладает большой мантией, которая обтягивает их зачастую короткие щупальца почти до самого края. Последнее дарит "Дамбо" совсем уж безобидную и даже мультяшную внешность. Которая, впрочем, обманчива, поскольку этот моллюск является хищником, питающимся глубоководными червями и ракообразными. Он окутывает добычу своим большим телом и проглатывает её целиком.

"Лягушка Пиноккио"

Лягушки — существа скорее мерзкие, чем обаятельные. Но, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения. Одно из них — "лягушка Пиноккио". Земноводное с интригующим названием является довольно малочисленным и малоизученным видом. Впервые о нём стало известно относительно недавно, в 2008 году. Исследователи National Geographic случайно наткнулись на животное в тропических лесах Индонезии. И, вероятно, знатно удивились, ведь у открытого ими вида был удлинённый нос. Собственно, из-за него земноводное и назвали в честь персонажа из сказки Карло Коллоди.

Примечательно, что нос у лягушки, как и у ожившей куклы, является индикатором. У земноводного он, конечно, из-за лжи не удлиняется, но встаёт торчком, когда животное испытывает стресс. Когда лягушке ничего не угрожает и она спокойна, нос расслабляется и свисает как хоботок.

Дальневосточная черепаха

Отряду черепах тоже есть чем вдохновить кинематографистов. Взять хотя бы китайского трионикса. С какой стороны к нему ни подойди, назвать обычным этот вид язык не повернётся. От большинства сородичей трионикса отличает как минимум кожистый и мягкий по краям панцирь. Клюва у этой черепахи тоже как такового нет. Его заменил мягкий и курносый пятачок. Да и в целом голова трионикса напоминает скорее какого-нибудь лысого грызуна с вытянутой мордочкой, чем традиционную черепаху. Держится эта самая голова на неестественно длинной и мощной шее. При желании трионикс может её вытянуть для разведки, но главная функция змееподобной шеи заключается в другом. Зарывшись в иле, черепаха прицеливается к проплывающим мимо рыбам и молниеносным движением атакует их, выбрасывая голову на расстояние десяти и более сантиметров. Ещё трионикса от большинства сородичей отличает высокая скорость перемещения по суше. По некоторым данным , сильно напуганная особь может разогнаться до 24 км/ч.

Фрины

Тарантулы и пауки — это, безусловно, неприятные создания. Однако среди их родственников есть существа, в сравнении с которыми пушистая брахипельма покажется милым хомячком. Имя этим существам — фрины. Фрины — вид паукообразных, представители которых обладают невероятно длинными конечностями. Длина передних может достигать 70 см. И это при длине туловища менее 10 см. Поэтому, к слову, фринов часто называют жгутоногими.

Воплощением кошмаров описываемых паукообразных делают ещё и педипальпы — вспомогательная пара передних конечностей вроде клешней. Они тоже длинные, но выглядят куда более устрашающе из-за больших и острых шипов. Педипальпами фрины намертво хватают жертву, подтягивают ко рту, а после мощными челюстями рвут на части. Обладая набором смертоносных клешней, фрины легко обходятся без яда и паутинных желёз.

Примечательно, что в самом "Гарри Поттере" жгутоногие уже появлялись. В "Кубке огня" ученики Хогвартса испытывали на паукообразных запретные заклинания. Авторы же "Фантастических тварей" обходят ужасных существ стороной. На наш взгляд, зря — фрины идеально впишутся в число злодейских созданий.

Harryplax severus

Раз уж заговорили о членистоногих, вспоминая "Гарри Поттера", будет странно не рассказать о крабе, которого назвали в честь Северуса Снейпа — одного из самых мрачных, но известных персонажей кинофраншизы. Локализованного названия у этого существа нет, однако в международной номенклатуре он записан как Harryplax severus.

Увы, краб не умеет колдовать и не обладает сверхъестественными способностями. Единственное, чем он отличается от большинства сородичей, — внешний вид. Harryplax обладает молочно-белым и местами прозрачным телом. В остальном он обычный маленький краб, который проживает в кораллах или между камней вдоль побережья острова Гуам.

Несмотря на это, Лайф считает, что режиссёры просто обязаны представить в третьей части модифицированную версию Harryplax severus. Получится изящная дань уважения Алану Рикману — актёру, исполнившему роль Снейпа. Рикман умер в 2016 году от онкологического заболевания.

Бирманская курносая обезьяна

Думаете, млекопитающим нечем удивить? Как бы не так. В юго-восточной части Азии обитают приматы, которым рано или поздно суждено стать прообразом какого-нибудь зла в кино. Называется этот вид бирманская курносая обезьяна.

Как и все представители своего отряда, курносые имеют две пары лап, хвост и шерсть. Экстравагантными их делает морда. Во-первых, у обезьян чёрные, словно бездна, глаза с вырезом как у инопланетян. Глядя в них, кажется, что животное проклято самим сатаной. Во-вторых, интересную форму имеет нос. У большинства приматов он приплюснут, но всё равно немного выступает. У бирманцев же кончик, наоборот, задран. Причём очень сильно. Кажется, что нос у обезьяны когда-то был, но его сбрили под корень. Отсутствие полноценного носа, к слову, доставляет зверю немало хлопот. Во время дождя вода часто попадает приматам в нос, из-за чего они чихают. В-третьих, странные губы. У курносых они настолько пухлые, что обезьян невольно хочется сравнить с гламурными девицами, которые переборщили с инъекциями ботокса.

Слоновая землеройка

Добрались до одного из главных парадоксов природы — до слоновых землероек. Все представители этого семейства являются довольно милыми и пушистыми зверьками с хоботками. Большая их часть — маленькие особи длиной от 10 до 30 см и весом от 50 до нескольких сот граммов. Миниатюрность, впрочем, совсем не мешает землеройкам передвигаться с невероятной скоростью. Отдельные виды могут разгоняться до 30 км/ч. Однако парадокс зверька заключается совсем не в этом.

Увидев слоновую землеройку, хочется назвать её грызуном. А наличие корня "слон" в названии объяснить удлинённым носом. Гоните эти впечатления прочь, поскольку они ложные. Учёные провели анализ ДНК представителей этого семейства и выяснили, что куда более близкими родственниками слоновых землероек являются африканские слоны, а не землеройки. Слоны и эти мелкие зверьки относятся к так называемому надотряду афротерии , в который также входят трубкозуб, ламантин, златокрот и ряд других животных, которые внешне совсем не похожи.

На наш взгляд, слоновую землеройку стоит взять в фильм хотя бы из-за её комических родственников.