Рэпера Pharaoh застали в объятиях бьюти-блогерши, которая старше него на 9 лет

Поклонники молодого рэп-исполнителя не первый месяц гадают, занято ли кем-то сердце парня. И теперь у них есть новый повод для обсуждений.

Недавно фанатов взбудоражили слухи о том, что у 23-летнего музыканта появилась новая возлюбленная — 32-летняя популярная бьюти-блогерша и визажистка Елена Крыгина. И теперь рэпера наконец застали в объятиях девушки, пишет Super.ru.

Они проводили время вместе в одном из столичных кафе на Остоженке. Фараон (настоящее имя Глеб Голубин) даже нежно положил Елене голову на плечи. Однако, покинув заведение, пара разъехалась в разные стороны.

Разговоры о том, что рэпера с блогершей связывают больше чем дружеские отношения, ходят уже давно. Так, и Фараон, и Крыгина одновременно делились фото с отдыха, который проводили в поместье 49-летней писательницы Ники Белоцерковской во Франции. Но пара не спешит вносить ясность в ситуацию. В ответ на недоуменные вопросы поклонников Елена оправдывала Глеба, говоря, что там он просто занимается музыкой.

Он тут целыми днями и ночами музыку для вас пишет, и вы лучше бы поддерживали своего кумира, вдохновляли его и не относились бы к нему так потребительски. <...> Здесь творили великие люди, и Глеб к ним тоже относится Елена Крыгина

Однако фанаты отметили, как на отдых во Франции отреагировала бывшая девушки Фараона — модель Алеся Кафельникова. Она выложила очередное откровенное фото в "Инстаграме" со словами: "Я звала его к себе в Испанию, а он выбрал тусовку за 50", пишет Woman.ru. У модели и рэпера были сложные отношения, закончившиеся два года назад болезненным разрывом. Но недавно, вернувшись с Бали, девушка заявила, что до сих пор любит Голубина.

Кафельникова призналась, что до сих пор любит Pharaoh, но не может быть с ним