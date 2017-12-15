Этот парень забеременел от McDonald's

25-летний Ник Робертс из Бостона в поддержку своей подруги снялся в образе беременного мужчины. Американец считает, что роды женщины могут напоминать боль от переизбытка фастфуда в животе. Во время фотосессии пакетик из McDonald's выступил в роли младенца.

Ник заручился поддержкой своего друга и профессионального фотографа Стивена Койка, чтобы сделать серию забавных снимков

"Я чувствовал, что было бы правильно по крайней мере попытаться выглядеть немного беременным, поэтому мы схватили еду в McDonald's и сделали это" Ник Робертс

Однажды Ник и Стивен решили отправиться в McDonald's. В тот день Робертс съел столько фастфуда, что у него начались судороги

С тех пор Ник уверен, что роды могут вызывать именно такие ощущения

"Я никогда не узнаю, что такое роды, но чувствую своим сердцем: это то же самое, что съесть много фастфуда" Ник Робертс

"Я по-настоящему счастлив, что у меня был этот потрясающий опыт" Ник Робертс

Друзья провели фотосессию в дебрях Массачусетса. Позже они оставили свои снимки на улице, чтобы узнать мнение прохожих. Большинство были в восторге

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