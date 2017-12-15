Этот парень забеременел от McDonald's

Ник заручился поддержкой своего друга и профессионального фотографа Стивена Койка, чтобы сделать серию забавных снимков
"Я чувствовал, что было бы правильно по крайней мере попытаться выглядеть немного беременным, поэтому мы схватили еду в McDonald's и сделали это"
Ник Робертс
Однажды Ник и Стивен решили отправиться в McDonald's. В тот день Робертс съел столько фастфуда, что у него начались судороги
С тех пор Ник уверен, что роды могут вызывать именно такие ощущения
"Я никогда не узнаю, что такое роды, но чувствую своим сердцем: это то же самое, что съесть много фастфуда"
Ник Робертс
"Я по-настоящему счастлив, что у меня был этот потрясающий опыт"
Ник Робертс
Друзья провели фотосессию в дебрях Массачусетса. Позже они оставили свои снимки на улице, чтобы узнать мнение прохожих. Большинство были в восторге
На Хеллоуин у Ника и Брианны родился мальчик Логан
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