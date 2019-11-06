Продажное мнение. Кто и сколько зарабатывает на отзывах в Интернете?

Выбирая ресторан, кино или какой-то товар, многие люди сначала изучают отзывы в Интернете. Отзывы пишут либо энтузиасты, желающие поделиться своим мнением, либо те, кто на этих "рекомендациях" зарабатывает. Кому верить?

Кто и сколько зарабатывает на отзывах?

Школьники, студенты, мамочки в декрете, современные пенсионеры и офисные клерки, которым нечего делать на работе, заходят на сайты отзывов и пишут о своих реальных впечатлениях либо придумывают, что можно сказать о заведении, товаре и услуге.

О каком-то серьёзном заработке здесь говорить сложно. К примеру, сайт QComment платит от двух до 92 рублей за отзыв в зависимости от объёма комментария. Для того чтобы работать с этим ресурсом, нужно пройти экзамен по русскому языку, указать данные для оплаты, написать тестовый отзыв и подождать около 10 дней, пока модераторы проверят, подходит им такой сотрудник или нет. Такой долгий срок администрация сайта объясняет большим количеством желающих.

Самой популярной платформой для отзывов на товары и услуги является "Яндекс". Чтобы заработать на этом сайте, "писатели" регистрируются на advego, где компания размещает заявки на отзывы в "Яндекс.Картах", "Яндекс.Еде" или "Яндекс.Маркете". В техзадании указано, сколько "звёздочек" нужно поставить и что именно написать. 100–120 знаков стоят 45–55 рублей.

На сайтах Otzovik и Irecommend платят не за знаки, а за количество просмотров. Каждый просмотр стоит пять копеек, то есть тысяча просмотров — 50 рублей.

Как правило, авторы отзывов ведут несколько аккаунтов на разных платформах, чтобы заработок в день был выше, поскольку на каждом сайте есть лимит ежедневных выплат: от 200 до 500 рублей в зависимости от платформы.

Кому это выгодно?

Выгодно компаниям, которые не готовы по-настоящему работать над своим качеством и выбирают самый лёгкий путь — купить положительные отзывы. Сайтам-агрегаторам, ведь к ним приходят пользователи, значит, их посещаемость увеличивается, а это привлекает рекламодателей. И, конечно, выгодно авторам отзывов — пусть небольшие, но всё-таки деньги они получают.

Оплата отзывов производится на электронные кошельки Qiwi и WebMoney, чтобы организации и агрегаторы могли скрывать платежи от налоговой службы.

Потребитель же оказывается обманутым. На его просмотрах другие люди зарабатывают, кроме того, он может поверить отзывам и купить товар или услугу, а в итоге останется недоволен.

Как понять, какой отзыв настоящий?

На 100% отличить фейковый отзыв от реального невозможно. Творения заказных авторов проверяют люди-модераторы, поэтому нельзя сказать, что язык фальшивок будет как-то отличаться от обычного человеческого.

Обращайте внимание на клишированные фразы, например, "соотношение цена/качество", "оптимальные цены", "выгодные предложения". Как правило, отзывы пишутся по скриптам, где уже есть выражения, которые необходимо или желательно использовать.

Если в отзыве несколько раз упоминается название компании, вероятно, это фейк, который применяет инструмент SEO-продвижения.

Отзыв, в котором всё написано в превосходных степенях, — "вкуснейшее", "великолепное", "превосходное" — скорее всего, создан домашними рецензентами. Опять же, в обычной жизни мы так не говорим. Да и чтобы написать настолько положительный отзыв, товар или услуга должны быть по-настоящему крутыми, чтобы восхитить человека вплоть до отзыва в "Яндексе".

Главное — не соглашаться со всем, что написано, не верить каждому слову. Нужно читать между строк и выделять информацию, отбрасывая общие слова и позитивные клише. Так можно обезопасить себя от трат на некачественные товары и услуги. Либо довериться комментаторам, проверить покупку на себе, а потом написать честный негативный отзыв. Только заработать на этом вряд ли получится.