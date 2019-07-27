Вот у кого день точно выдался хуже: 15 фото, от которых и грустно, и смешно

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Фото © Reddit/Energylegs23

Бывают дни, хуже которых, кажется, быть не может. Однако не спешите расстраиваться, ведь за чёрной полосой всегда следует белая! Главное — не падать духом, и эти бедняги тому доказательство. В Сети пользователи поделились фейлами из своей жизни, над которыми невозможно не смеяться.

Кто-то выбросил раковину. Прямо в мою машину

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/trashy/comments/api94c/whoever_threw_a_sink_into_my_car_last_night/" target="_blank">friendlyyleg</a></p>

Дети играли с пожарным шлангом во время экскурсии на береговую охрану

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/a2uq0c/kids_playing_with_fire_hose_during_coast_guard/" target="_blank">Energylegs23</a></p>

Собирался открыть свой холодильник. Не вышло

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/arqv44/went_to_open_my_fridge_definitely_thought_my_hand/" target="_blank">EatPrayNub</a></p>

Опустил козырёк, чтобы скрыться от солнца. Идеально!

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/amizgy/fml/" target="_blank">FlamingWarPig</a></p>

Даже сникерс надо мной насмехается! (надпись на батончике: "Отказано")

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/b7uhkf/when_your_snickers_bar_taunts_you/" target="_blank">stackattack1000</a></p>

Кажется, у моего арендатора какие-то проблемы с блендером

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/katierobson4/status/1095648176961449984?lang=en" target="_blank">katierobson4</a></p>

Хотел сделать фото для "Инстаграма", но у реальности другие планы

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ViennaDoLL/status/1152563860311662592" target="_blank">ViennaDoLL</a></p>

Приобрела нож для пиццы. Очень довольна покупкой!

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/ag0s4y/so_excited_to_use_my_pizza_cutter_for_the_first/" target="_blank">BCFire22</a></p>

Этот парень сделал скриншот видео с нужной причёской и кнопкой Play, чтобы показать её парикмахеру. Кажется, они друг друга недопоняли

<p>Фото © Weibo/<a href="https://www.weibo.com/6593871464/H9B0o2vq1?filter=hot&root_comment_id=0&type=comment#_rnd1551343235256" target="_blank">Tian Xiu Bot</a></p>

Небольшая авария предоставила мне доказательства, что я перебарщиваю с макияжем

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/aa3ifb/a_small_crash_revealed_just_how_much_make_up_she/" target="_blank">ggg12341234</a></p>

Если вам интересно, что происходит после того, как парень рвёт штаны на свадьбе

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/3oppi8/anyone_curious_what_happened_after_that_guy/" target="_blank">Draseph</a></p>

Моя любимая свадебная фотография. Мыльный пузырь лопнул прямо мне в глаза

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/ajjn91/my_favorite_wedding_photo_i_got_a_bubble_in_my/" target="_blank">companionmadie</a></p>

Думал, это только в мультиках бывает. Настали тёмные времена. Покойся с миром, неизвестный пешеход

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/an6fj8/rip_random_pedestrian_these_are_dark_times/" target="_blank">kevinkjohn</a></p>

Бабушка на льдине. Что могло пойти не так...

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Xiushook/status/1100080640026800129" target="_blank">Xiushook</a></p>

Угадайте, кто принял соевый соус за кленовый сироп

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/afpmtl/guess_who_thought_the_soy_sauce_was_syrup_this/" target="_blank">sirfluffyington</a></p>

15 смешных твитов о том, как свадьбы оборачивались сущим кошмаром

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