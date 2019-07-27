Вот у кого день точно выдался хуже: 15 фото, от которых и грустно, и смешно

Бывают дни, хуже которых, кажется, быть не может. Однако не спешите расстраиваться, ведь за чёрной полосой всегда следует белая! Главное — не падать духом, и эти бедняги тому доказательство. В Сети пользователи поделились фейлами из своей жизни, над которыми невозможно не смеяться.

Кто-то выбросил раковину. Прямо в мою машину

Дети играли с пожарным шлангом во время экскурсии на береговую охрану

Собирался открыть свой холодильник. Не вышло

Опустил козырёк, чтобы скрыться от солнца. Идеально!

Даже сникерс надо мной насмехается! (надпись на батончике: "Отказано")

Кажется, у моего арендатора какие-то проблемы с блендером

Хотел сделать фото для "Инстаграма", но у реальности другие планы

Приобрела нож для пиццы. Очень довольна покупкой!

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Если вам интересно, что происходит после того, как парень рвёт штаны на свадьбе

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