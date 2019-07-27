Вот у кого день точно выдался хуже: 15 фото, от которых и грустно, и смешно

Кто-то выбросил раковину. Прямо в мою машину
Дети играли с пожарным шлангом во время экскурсии на береговую охрану
Собирался открыть свой холодильник. Не вышло
Опустил козырёк, чтобы скрыться от солнца. Идеально!
Даже сникерс надо мной насмехается! (надпись на батончике: "Отказано")
Кажется, у моего арендатора какие-то проблемы с блендером
Хотел сделать фото для "Инстаграма", но у реальности другие планы
Приобрела нож для пиццы. Очень довольна покупкой!
Этот парень сделал скриншот видео с нужной причёской и кнопкой Play, чтобы показать её парикмахеру. Кажется, они друг друга недопоняли
Небольшая авария предоставила мне доказательства, что я перебарщиваю с макияжем
Если вам интересно, что происходит после того, как парень рвёт штаны на свадьбе
Моя любимая свадебная фотография. Мыльный пузырь лопнул прямо мне в глаза
Думал, это только в мультиках бывает. Настали тёмные времена. Покойся с миром, неизвестный пешеход
Бабушка на льдине. Что могло пойти не так...
Угадайте, кто принял соевый соус за кленовый сироп
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