Не верьте своим глазам: 10 фото с оптическими иллюзиями, которые сводят с ума

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Фото © Reddit/Bedrockstar

Наша обыденная жизнь полна оптических иллюзий. Не верите? Убедитесь в этом сами. Ниже — подборка фотографий с удивительными примерами обмана зрения, которыми поделились пользователи Reddit.

Дьявол носит Prada. А кто-то джинсы по скидке урвал

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/cyuxua/holy_sale_in_jeans/" target="_blank">wonderwheels</a></p>

Рыбак, парящий в воздухе

whywee

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/c21cmd/the_floating_fisherman/" target="_blank">whywee</a></p>

Какой красивый дедушка

Bedrockstar

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/cust94/what_a_good_looking_grandfather/" target="_blank">Bedrockstar</a></p>

Мой брат — обезьяна

Thiccboihunter69

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/bd2x2h/my_ape_brother/" target="_blank">Thiccboihunter69</a></p>

Кажется, обруч обезглавил эту бедную гимнастку

CatfishandThebigBoi

<p>Фото © Reddit/CatfishandThebigBoi</p>

А вот во Франции коровы... длиннее!

stealinggreen

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/8ob6zg/the_cows_are_long_in_france/" target="_blank">stealinggreen</a></p>

Кажется, голова моего кота где-то потеряла всё остальное

0MattyJ0

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/cjq81t/my_cat_seems_to_have_misplaced_his_body_somewhere/" target="_blank">0MattyJ0</a></p>

А у него красивые ногти

undawatakoala

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/bkq8m1/he_has_some_pretty_nails/" target="_blank">undawatakoala</a></p>

Из-за ламп мне показалось, что пришельцы спускаются на город

SoVeryKerry

<p><a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/cc53w2/the_reflections_of_ceiling_lights_appear_to_be/" target="_blank">Фото © Reddit/SoVeryKerry</a></p>

Лысый отряд

Mr_Malvic

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/confusing_perspective/comments/9flzmp/bald_squad/" target="_blank">Mr_Malvic</a></p>

Сложно понять, легко перепутать: 10 фото, которые легко обманут ваш мозг

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