Прямой эфир новостей прервал 4-летний мальчик, решивший обнять свою маму-ведущую

Недавний прямой эфир на американском телеканале NBC пошёл не по плану. Сообщение ведущей по турецко-сирийскому конфликту прервал её 4-летний сын.

Журналистка NBC Кортни Кубе не могла сдержать улыбки, когда её маленький сын Райан прорвался на съёмочную площадку прямо во время прямого включения. Видеозапись трогательного момента NBC опубликовал у себя на YouТube-канале.

Молодой человек в попытках привлечь внимание своей мамы протягивает к ней руку, пока Кортни изо всех сил пытается сохранить серьёзное лицо. В какой-то момент мальчик понимает, что нарушил какое-то правило, и начинает довольно улыбаться, смотря в сторону паникующих продюсеров.

Прошу прощения... Мой... мои дети здесь. Прямая трансляция Кортни Кубе, корреспондент NBC News

После того как Кортни извинилась перед зрителями, в кадр сразу же вывели карту Сирии и Турции — стран, о чьём конфликте и вела речь ведущая. Позже девушка поделилась, что ей пришлось взять Райана и его брата-близнеца на работу, объяснив это тем, что "срочные новости из Сирии не совпадают с графиком работы детских садов", пишет The Sun.

Репортёр в прямом эфире рассказывал о наводнении, пока вода подступала к его шее