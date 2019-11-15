15 оптических иллюзий, которые чудом не обернулись инфарктом для случайных людей

Пользователи Reddit поделились случаями, когда их инстинкт самосохранения решил сработать на все 200% и чуть не стал причиной их сердечного приступа. В подборке ниже — 15 фото, на которых изображены совершенно безобидные вещи, но попробуй доказать это нашему подсознанию!

"Моя бабуля вздремнула. Напугала меня до чёртиков"

"Я работаю в службе доставки, и сегодня у меня был лёгкий сердечный приступ, когда я увидел эту коробку"

"Зашёл в раздевалку для персонала, когда свет был выключен. Штаны теперь только на выброс"

"По работе искал фотопримеры разбитого стекла. Чуть не стал причиной сердечного приступа моего начальника"

"На Хэллоуин одела сына в тематический комбинезон и чуть не умерла от страха, в два часа ночи проверив видеоняню"

"Этот снимок УЗИ здорово перепугал моего мужа"

"Похоже, мой пёс пытается напугать меня до смерти"

"Я фотограф. Купил своей жене термос в виде объектива. Каждый раз, когда вижу это, сердце в пятки уходит"

"Этим утром меня напугал кот. Чёртова паприка"

"Нёс свои вещи в стирку. Пришлось закинуть и штаны, которые были на мне"

"Я пугаюсь каждый раз, когда вижу это, хотя знаю, что он просто любит так спать!"

"Будто это не отражение заката, а восстание демонов"

"Напугал меня до смерти, когда начал двигаться..."

"Длинная собака с недостающей частью"

"Жена: оставляет перчатки сушиться.

Я: инфаркт"

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