15 оптических иллюзий, которые чудом не обернулись инфарктом для случайных людей

"Моя бабуля вздремнула. Напугала меня до чёртиков"
"Я работаю в службе доставки, и сегодня у меня был лёгкий сердечный приступ, когда я увидел эту коробку"
"Зашёл в раздевалку для персонала, когда свет был выключен. Штаны теперь только на выброс"
"По работе искал фотопримеры разбитого стекла. Чуть не стал причиной сердечного приступа моего начальника"
"На Хэллоуин одела сына в тематический комбинезон и чуть не умерла от страха, в два часа ночи проверив видеоняню"
"Этот снимок УЗИ здорово перепугал моего мужа"
"Похоже, мой пёс пытается напугать меня до смерти"
"Я фотограф. Купил своей жене термос в виде объектива. Каждый раз, когда вижу это, сердце в пятки уходит"
"Этим утром меня напугал кот. Чёртова паприка"
"Нёс свои вещи в стирку. Пришлось закинуть и штаны, которые были на мне"
"Я пугаюсь каждый раз, когда вижу это, хотя знаю, что он просто любит так спать!"
"Будто это не отражение заката, а восстание демонов"
"Напугал меня до смерти, когда начал двигаться..."
"Длинная собака с недостающей частью"
"Жена: оставляет перчатки сушиться.
Я: инфаркт"
Сантехник показал 10 самых сумасшедших вещей, которые он встречал в уборных