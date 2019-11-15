15 оптических иллюзий, которые чудом не обернулись инфарктом для случайных людей

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Фото © Reddit/jabrah15

Пользователи Reddit поделились случаями, когда их инстинкт самосохранения решил сработать на все 200% и чуть не стал причиной их сердечного приступа. В подборке ниже — 15 фото, на которых изображены совершенно безобидные вещи, но попробуй доказать это нашему подсознанию!

"Моя бабуля вздремнула. Напугала меня до чёртиков"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/v599f/my_grandma_taking_a_nap_scared_the_sht_out_of_me/" target="_blank">joeltrane</a></p>

"Я работаю в службе доставки, и сегодня у меня был лёгкий сердечный приступ, когда я увидел эту коробку"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1il699/so_i_work_at_ups_and_i_had_a_mild_heart_attack/" target="_blank">Sms4001</a></p>

"Зашёл в раздевалку для персонала, когда свет был выключен. Штаны теперь только на выброс"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/1a2byi/i_walked_into_the_staff_locker_room_when_the/" target="_blank">sirjooblyness</a></p>

"По работе искал фотопримеры разбитого стекла. Чуть не стал причиной сердечного приступа моего начальника"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1msmki/i_was_looking_up_references_of_broken_glass_and_i/" target="_blank">idothingssometimes</a></p>

"На Хэллоуин одела сына в тематический комбинезон и чуть не умерла от страха, в два часа ночи проверив видеоняню"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/dnmcor/i_put_my_son_in_a_halloween_onesie_without/" target="_blank">LadyJane17</a></p>

"Этот снимок УЗИ здорово перепугал моего мужа"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/ayzkz3/this_ultrasound_photo_scared_my_husband/" target="_blank">squidills</a></p>

"Похоже, мой пёс пытается напугать меня до смерти"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/xf2s4/my_dog_its_trying_to_scare_the_shit_out_of_me/" target="_blank">erethenn</a></p>

"Я фотограф. Купил своей жене термос в виде объектива. Каждый раз, когда вижу это, сердце в пятки уходит"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/1ddo8s/i_bought_my_wife_whos_a_professional_photographer/" target="_blank">Tryenamy</a></p>

"Этим утром меня напугал кот. Чёртова паприка"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/gallery/kqLxirz" target="_blank">bessiboom</a></p>

"Нёс свои вещи в стирку. Пришлось закинуть и штаны, которые были на мне"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1onrz1/housemate_was_drying_his_fishing_waders_almost/" target="_blank">jabrah15</a></p>

"Я пугаюсь каждый раз, когда вижу это, хотя знаю, что он просто любит так спать!"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/gallery/UYfeJHm" target="_blank">morisaboo</a></p>

"Будто это не отражение заката, а восстание демонов"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/5rw84n/sunset_reflection_looks_like_demonic_uprising/" target="_blank">PeteLX</a></p>

"Напугал меня до смерти, когда начал двигаться..."

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/B5ScWH3" target="_blank">Nundee</a></p>

"Длинная собака с недостающей частью"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/illusionporn/comments/5tlzoj/long_dog_with_a_section_missing/" target="_blank">esquonk</a></p>

"Жена: оставляет перчатки сушиться.

Я: инфаркт"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/dmufu0/wife_left_the_gloves_to_dry_i_almost_had_a_heart/" target="_blank">RoninGR</a></p>

Сантехник показал 10 самых сумасшедших вещей, которые он встречал в уборных

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