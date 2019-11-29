Смех сквозь горькие слёзы: 15 фото, герои которых настоящие неудачники

"В автомате застрял сэндвич. Купил сок, чтобы выбить его. Чёрт"
"Я не знаю, зачем мой друг это сделал. Просто подумал, что этому фото здесь самое место"
"Занятие отменили, и я оказался единственным, кто не прочитал письмо и пришёл"
Впервые за несколько недель я смотрел порно, мой телефон подключился к Bluetooth-колонке и заиграл на полной громкости. Не думаю, что я когда-нибудь смогу выйти из своей комнаты снова
ItsCadenYoung
"Что делать, когда твоя стеклянная раковина беспричинно взрывается в три часа ночи"
"Меня кто-то подрезал, когда я вёз чили на день рождения моей сестры"
"Мой утренний кофе сегодня очень ароматный"
"Купил новый принтер. Старый без боя сдаваться не собирался"
"Что я увидел сегодня из своего окна"
"Что ж, думаю, теперь я буду люстрой"
"Пожалуй, это лучшая фотография, что я когда-либо делал"
"Как сегодня дождливо и ветрено", — думал я.
"Хорошо, что у меня есть зонт", — думал я"
"Моё единственное фото с Мачу-Пикчу. Спасибо, пап"
"Разбил зеркало, проезжая мимо дорожного знака. Решил выключить зажигание, а мой ключ сломался. Кстати, сегодня мой день рождения"
"Эта девушка обесцвечивала волосы и надела на них полиэтиленовый пакет из Walmart. Зря она это"
Сантехник показал 10 самых сумасшедших вещей, которые он встречал в уборных