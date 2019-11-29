Смех сквозь горькие слёзы: 15 фото, герои которых настоящие неудачники

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Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / kttyfrncs, TheSoulOfTheRose

Ни дня без провала. Этим правилом руководствуются и пользователи Reddit. Чтобы делиться своими "эпик фейлами", в соцсети даже есть специальная тема Well that sucks ("Да, это полный отстой"). В подборке ниже — 15 самых смешных фото оттуда.

"В автомате застрял сэндвич. Купил сок, чтобы выбить его. Чёрт"

<p>Фото © Reddit</p>

"Я не знаю, зачем мой друг это сделал. Просто подумал, что этому фото здесь самое место"

<p>Фото © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/cua8ct/i_dunno_why_my_friend_did_this_i_just_thought_it/" target="_blank">Tekst_n_Username</a></p>

"Занятие отменили, и я оказался единственным, кто не прочитал письмо и пришёл"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/dm000x/when_class_is_canceled_and_im_the_only_one_to_not/" target="_blank">STR8LOAKIN</a></p>

Впервые за несколько недель я смотрел порно, мой телефон подключился к Bluetooth-колонке и заиграл на полной громкости. Не думаю, что я когда-нибудь смогу выйти из своей комнаты снова

ItsCadenYoung

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/cql6pq/i_give_up/" target="_blank">ItsCadenYoung</a></p>

"Что делать, когда твоя стеклянная раковина беспричинно взрывается в три часа ночи"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/ci14e7/when_your_one_piece_sinkcounter_randomly_explodes/" target="_blank">thetattoodguy</a></p>

"Меня кто-то подрезал, когда я вёз чили на день рождения моей сестры"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/d0kri2/someone_cut_me_up_while_transporting_chilli_for/" target="_blank">g-hannah85</a></p>

"Мой утренний кофе сегодня очень ароматный"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/dse75g/my_morning_coffee_had_extra_aroma_today/" target="_blank">sercankd</a></p>

"Купил новый принтер. Старый без боя сдаваться не собирался"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/cxxgvx/got_a_new_printer_the_old_one_didnt_go_out/" target="_blank">jamesfn7</a></p>

"Что я увидел сегодня из своего окна"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/c5eq2h/scene_outside_my_apartment_today/" target="_blank">skhadem</a></p>

"Что ж, думаю, теперь я буду люстрой"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/dwgiop/well_i_guess_im_the_chandelier_now/" target="_blank">TheSoulOfTheRose</a></p>

"Пожалуй, это лучшая фотография, что я когда-либо делал"

<p>Фото © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/da3l5s/probably_the_greatest_picture_of_myself_thats/" target="_blank">Bait_Za_Dusto</a></p>

"Как сегодня дождливо и ветрено", — думал я.

"Хорошо, что у меня есть зонт", — думал я"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/e1lzzu/its_very_windy_and_rainy_today_good_thing_i_have/" target="_blank">ShinyLetsPlayer</a></p>

"Моё единственное фото с Мачу-Пикчу. Спасибо, пап"

<p>Фото © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/e1pfa1/this_photo_my_dad_took_of_me_at_machu_picchu/" target="_blank">Mr_Tom_Yabo</a></p>

"Разбил зеркало, проезжая мимо дорожного знака. Решил выключить зажигание, а мой ключ сломался. Кстати, сегодня мой день рождения"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/e1wt3w/smashed_my_mirror_going_through_a_sign_then_went/" target="_blank">getlegz</a></p>

"Эта девушка обесцвечивала волосы и надела на них полиэтиленовый пакет из Walmart. Зря она это"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/domlv2/this_girl_was_bleaching_her_hair_and_put_a/" target="_blank">kttyfrncs</a></p>

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