Фермер вырастил быка-гиганта и теперь не знает, что с ним делать

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Фермер вырастил быка-гиганта и теперь не знает, что с ним делать

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Никерз. Фото: twitter/HannahThoburn

Животное из Западной Австралии по кличке Никерз достигает в высоту 1,93 м и весит около 1400 кг. И оно уже стало любимцем местных жителей.

Бык голштино-фризской породы избежал скотобойни и теперь проведёт остаток дней на ферме. По словам владельца животного Джеффа Пирсона, у которого около 20 тыс. голов скота, Никерз оказался "слишком тяжёлым" и его отказались забирать на мясопереработку.

<p>Никерз. Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/HannahThoburn" target="_blank"><strong>HannahThoburn</strong></a></p>

У меня не получилось его продать, так что теперь, думаю, он будет жить долго и счастливо

Джефф Пирсон, хозяин

Фермер купил Никерза, чтобы он стал "вожаком" стада, но не ожидал, что из него вырастет такой гигант. Теперь он намного возвышается над коровами, которые любят пятнистого гулливера. Как и местные жители, которые щедро отмечают лайками новости о великане.

<p>Никерз. Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/bailsofhemp" target="_blank"><strong>bailsofhemp</strong></a></p>

Однако, несмотря на внушительные размеры, это не самый большой бык в мире. У Никерза есть конкурент. Согласно Книге рекордов Гиннесса, итальянский бык Беллино в высоту более двух метров.

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