На электричке Hardwell — в Большое Козино!

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2017 пройдёт на хорошо знакомой площадке у посёлка Большое Козино под Нижним Новгородом с 7 по 9 июля. Ещё больше музыкальных направлений, пять сцен, более 120 исполнителей, расширенная зона спорта, новый формат зоны технологий и увлекательные программы от партнёров! Лайф подготовил подробную экскурсию по фестивальным площадкам.

Ожидается, что мероприятие посетит не менее 50 тысяч гостей — ценителей современной музыки и технологий. "Это совершенно особенный год для нас, — отметил Виктор Шкипин, генеральный директор фестиваля Alfa Future People. — Мы уже стали частью мировой культуры, причём в своём уникальном формате, ведь только у нас музыка и технологии встречаются со спортом. В этом году мы существенно раздвинули границы стилей, которые будет звучать на пяти сценах. Строим две отдельные сцены под техно- и лайв-музыкантов, что является новым для нас направлением, и мы за счёт него планируем привлечь новых зрителей. И, как всегда, задача в том, чтобы удержать уровень комфорта и позитива на фестивале на высоком уровне".

Музыка

Футуристическая главная сцена — центральная точка всего фестиваля, масштабное архитектурное сооружение с выразительной фигурой девушки-андроида над главным диджейским пультом. Здесь выступят хедлайнеры фестиваля, лидеры стадионной электронной музыки: Hardwell, Blasterjaxx, Cosmic Gate, Don Diablo, Dyro, Infected Mushroom, NERVO, Oliver Heldens, Pendulum, Swanky Tunes, W&W, Alexander Popov, Fonarev и многие другие.

На интерактивном техно-танцполе Miller Future Music гости смогут погрузиться в атмосферу невероятных вечеринок главных мегаполисов планеты. Здесь на сцене Miller Future Music выступят артисты, которые продолжают формировать актуальную повестку в жанре техно. Кроме уже объявленных Dubfire, MISS KITTIN & THE HACKER, Tiga, Boris Brejcha, Mujuice, Gui Boratto, гостей ждут выступления Fritz Kalkbrenner, dOP, Poima, Pirumov&Chagin, ArramMantana&ZokZok, Gestalt, Рабица, Anrilov&Bvoice&Sickdisco, Mike Spirit b2b Sergey Sanchez, System 108, Mashkov&Adamov&Boym и Sex Of Insects.

Исполнители из Берлина, Парижа, Москвы и других городов мира станут источником вдохновения для "людей будущего", которые выступят не только слушателями, но и соавторами музыки в зоне бесконечного трека. Зрители смогут взаимодействовать с искусственным интеллектом, беспрерывно изменяя звук, грув и пульс бесконечной мелодии. На основе человеческих реакций нейросеть представит единую ритмическую картину, консолидирующую настроение целого поколения.

Сцену Casa Musica развивает тему не только живой, но и самой свежей и современной музыки. Лайнап сцены формировался на основе нового для России направления электронной музыки — The Sound of Rum. Вас ждут хедлайнеры мирового масштаба и интересные локальные проекты, специальные гости, зажигательные танцы и высококлассный бар. Среди исполнителей: AraabMuzic, A-Track, Mike Skinner & Murkage Presents Tonga, Jungle dj set, Soulection, Moodymann, Deep Fried Friends, Kito Jempere Live Band, The Soul Surfers, Denzel Curry, Pirumov & Chagin B2B, Triangle Sun и другие.

Кроме того, на фестивале будут представлены две традиционные и любимые сцены — Bass и Mash-Up. Сюда выйдут такие звёзды, как Apashe, Borgore, GunzforHire, GUS GUS, Malaa, Netsky, Teddy Killerz, Zatox, Zeskullz, Jauz, Tchami, Gus Gus Live, Виктор Строгонов и многие другие.

Это лишь часть артистов, с которыми гости фестиваля смогут провести время в бренд-зоне "Альфа-банка": Mike Spirit, Patric P / Da'SmokingFrogzz, Cross Man, Termit & Big Rock, Loud Runner, Dual Personality, Fonarev, Enzy, Profit, Виктор Строганов, Tyoma, Defot, список артистов пополняется ежедневно.

Технологии

Главная тема зоны технологий Alfa Future People 2017, как и всего фестиваля — эволюция и развитие человечества. В рамках лектория, организованного совместно с ФРИИ, лучшие спикеры расскажут в формате TED о проблемах в отношениях человечества и технологий, о построении и развитии бизнеса, здоровом образе жизни, культуре и искусстве в современном обществе.

В зоне космоса состоится мультимедийная выставка, которая расскажет о прошлом, настоящем и будущем освоения вселенной. Также посетители фестиваля смогут посетить умный дом, погрузиться в виртуальную реальность, провести диагностику здоровья, пройти школу нейропилотирования, запрограммировать робота и принять участие в научных экспериментах. В зоне гаджетов состоятся презентации более 100 лучших инновационных устройств и технологий, кроме того, гости фестиваля увидят современные мультимедийные инсталляции и интерактивные арт-объекты, объединяющие технологии и искусство.

На фестивале будет представлен шлем виртуальной реальности, который обеспечивает высокий уровень погружения в игры. Также будут показаны уникальные эксклюзивы от ведущих разработчиков планеты, в том числе Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: Путь вора, Bloodborne, Gran Turismo Sport и другие.

Спорт

Зона спорта Alfa Future People в этом году увеличена до 8 тыс. кв. м. Здесь пройдут соревнования и мастер-классы в 23 видах спорта, в том числе по семи видам тяжёлой атлетики, в которых примут участие 10 спортсменов-призеров мировых соревнований и олимпийские чемпионы. Участники фестиваля смогут попробовать свои силы в любительских турнирах.

В частности, на AFP 2017 пройдёт футбольный турнир, который будет комментировать Виктор Гусев, и уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления и мастер-классы на воздушных полотнах, а также pole-dance, флорбол. Также гости смогут принять участие в экстремальном состязании "Гонка Героев".

Инфраструктура

Гостей Alfa Future People ждёт лучшая в России фестивальная инфраструктура — кемпинги, парковка для автомобилей, мотоциклов и автодомов, сеть фудкортов, локеры для ценных вещей, станции для подзарядки мобильных устройств.

Нововведением 2017 года станет улучшенный VIP-кемпинг: на территории "Альфа-кемпинга" будет создана отдельная зона палаточной гостиницы под открытым небом Caravan, которая предусматривает полностью оборудованные палатки, круглосуточную стойку регистрации, камеры хранения, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением.

Невероятное количество развлечений, сюрпризов и призов для посетителей фестиваля готовит "Билайн". Например, вы можете войти в историю фестиваля с самым страстным, смешным, смущенным — но обязательно искренним поцелуем, запечатлённым на всех экранах главной сцены фестиваля специальной Kiss Cam "Билайн". На одной из центральных площадок вас ждут фотозоны с технологиями 3D-mapping и дополненной реальностью, чтобы посетители фестиваля могли создавать свой собственный уникальный контент и делиться им без труда с помощью скоростного 4G или бесплатного Wi-Fi. К слову, в этом году площадь покрытия Wi-Fi-сети увеличится в два раза и составит 400 тыс. кв.м. Бесплатный велопрокат, большие чарджеры для подзарядки мобильных гаджетов, удобные пуфы и зонты от солнца — всё для любителей самой актуальной музыки и технологий!

В этом году в дни фестиваля будет запущено сразу две новые электрички с Московского вокзала Нижнего Новгорода до Большого Козина. Они названы именами хедлайнеров фестиваля Hardwell и Oliver Heldens, а интервал между поездами будет сокращён до 30–40 минут.