Чудо-чудо-фестиваль!

Этим летом культурная жизнь Урала, Сибири и Северо-Запада России заиграла новыми красками: Кандалакшу, Новокузнецк, Каменск-Уральский, Красноярск, Ачинск, Саяногорск, Шелехов и Братск посетили с гастролями Школа-студия МХАТ и Мастерская Виктора Рыжакова ("Июльансамбль"). В рамках первого этапа масштабного социально-культурного проекта "Русал ФестивАL" было дано 14 спектаклей, которые посмотрели более семи тысяч зрителей.

"Русал ФестивАL" — это масштабный социально-культурный проект ОК "Русал", который с 2015 года проводится в городах присутствия компании уже по нескольким направлениям: #Кино, #Театр, #Наука и #Вело.

Основная цель проекта "Русал ФестивАL" — популяризация здорового образа жизни, развитие творческих способностей, поддержка интереса к культуре и искусству. Организовываются творческие встречи с деятелями искусства, проводятся кинопоказы новинок отечественного кинематографа в малых городах, привозятся лучшие спектакли Школы-студии МХАТ. А на ночных велоэкскурсиях участники смогут совместить культурную программу со спортом. Большое значение уделяется и повышению общего образовательного уровня населения. Так, после проведения "Русал ФестивАL. #Наука" многие школьники Сибири ещё больше заинтересовались химией, физикой и изобретательством.

"Фестиваль меняет не только внутренний мир людей, но и внешний облик городов. Благодаря проекту во многих населённых пунктах появились новые арт-объекты, которые украсили города и стали их новой достопримечательностью", — отметила Вера Курочкина, директор по связям с общественностью компании "Русал". За время проведения фестиваля было организовано около 100 мероприятий, а общий охват аудитории — более 600 тыс. человек.

В 2017 году впервые проводится "Русал ФестивАL. #Театр", который в дебютный год стал одним из главных культурных событий в регионах. Студенты третьего и четвёртого курсов Школы-студии МХАТ под руководством художественных руководителей показали классические и современные постановки, среди которых "Девочки, к вам пришёл ваш мальчик", "Чудо-чудо-человек", "Калека с острова Инишмаан", "Безотцовщина". Последний стал лучшим спектаклем на XIII Московском международном фестивале студенческих спектаклей "Твой шанс" в этом году.

Светлана Демешонок, руководитель проекта "Чуткие чтения", восхищена постановкой спектакля "Чудо-чудо-человек": "Чудные, чудные молодые ребята отдали гремучую энергию, талант, фанатизм и увлечённость чудо-человека Корнея Чуковского в гипердрайвовой постановке. Благодарность каждому артисту!"

А Татьяна Коробейникова из Саяногорска в рамках фестиваля посмотрела сразу два спектакля: "Людмила Петрушевская — достаточно сложный автор. Удивляет, насколько точно воссоздана атмосфера её произведений в спектакле. Восхищает мастерство молодых артистов, их полное перевоплощение. Они не боятся выглядеть смешными, нелепыми, некрасивыми. Спектакль смотрится на одном дыхании и заканчивается неожиданно, когда ещё хочется смотреть.

Само название второго спектакля — "Калека с острова Инишмаан" — говорит о том, что в нём затронута нелёгкая тема. Остров, на котором так мало людей, и они ничем не примечательны на первый взгляд, но за этой скупой речью и простейшим бытом видны чувства, страдания и неповторимость каждого человека. Выразительно и интересно оформлен сам образ калеки — на нём картонная коробка, это сразу отличает его от других. Ему не надо как-то усиленно хромать или делать что-то ещё, в этой коробке он не такой, как все. Очень хорошо сыграли молодые артистки роли возрастных тётушек. Оживляет действо артист в роли пожилой любящей выпить дамы. Во время просмотра забываешь о времени и о том, что ты в театре. И конец спектакля — неожиданный, эффектный и жизнеутверждающий".

В Каменске-Уральском и Новокузнецке в рамках фестиваля выступили выпускники 2016 года — Мастерская Виктора Рыжакова ("Июльансамбль"). Они сыграли спектакль "С любимыми не расставайтесь" по произведению Александра Володина и показали "Несовременный концерт".

Билеты на театральный фестиваль бесплатно распространялись по культурным, социальным и образовательным учреждениям и ведомствам, среди представителей театральной городской среды и сотрудников промышленных предприятий, часть билетов разыгрывалась в СМИ и социальных сетях.

Абсолютно все спектакли прошли с аншлагом и вызвали бурю оваций. Зачастую желающих посмотреть столичные постановки было гораздо больше, чем билетов.

Артисты нашли время и на досуг — им удалось прогуляться по городам, а также посетить промышленные площадки "Русала".