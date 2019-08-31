Этот фестиваль не для слабых духом: 20 самых трешевых образов Burning Man 2019

Каждый год в пустыне Блэк-Рок, которая находится в штате Невада, США, проходит арт-событие Burning Man. На него съезжаются художники, певцы, музыканты и танцоры со всего мира, ведь главное правило фестиваля — самовыражение без границ.

Прошли те времена, когда на фестиваль наряжались в джинсовые мини-шорты и майки с клетчатыми рубашками, а на голову надевали венки

Теперь на фестивалях ценен полёт фантазии, и, судя по персонажам из нашей подборки, проблем с этим ни у кого не возникает

Для участников Burning Man существует несколько правил: творите, живите, сияйте и убирайте за собой мусор

Именно поэтому фестиваль обычно полон странных и чудаковатых инсталляций, которые редко доживают до конца праздника

Здесь нет границ ни для творчества, ни для самовыражения в одежде, наоборот, чем ужаснее, нелогичнее и сюрреалистичнее — тем лучше!

Поэтому в ход идёт всё: нагота, странный подбор цветов, аксессуаров и элементов одежды

Встретить мужчину в юбке или платье такая же редкость, как найти в воде рыбу

Девушки, не стесняясь, обнажаются, из последних норм приличия прикрывая интимные места украшениями или изолентой

Ведь, как ни крути, на фестиваль приезжает много пар с детьми, пусть это и не выглядит как семейный праздник

Фестиваль длится всего восемь дней — с последнего понедельника августа и до первого понедельника сентября

Но подготовка к нему начинается задолго до начала, ведь такие образы придумать очень непросто

Это не фрик-шоу, а Неделя моды в Москве. Встречайте, самые нелепые образы