Этот фестиваль не для слабых духом: 20 самых трешевых образов Burning Man 2019

0

Фото © Instagram/samsaratribe

Каждый год в пустыне Блэк-Рок, которая находится в штате Невада, США, проходит арт-событие Burning Man. На него съезжаются художники, певцы, музыканты и танцоры со всего мира, ведь главное правило фестиваля — самовыражение без границ.

Прошли те времена, когда на фестиваль наряжались в джинсовые мини-шорты и майки с клетчатыми рубашками, а на голову надевали венки

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alexturco.private/" target="_blank"><strong>alexturco.private</strong></a></p>

Теперь на фестивалях ценен полёт фантазии, и, судя по персонажам из нашей подборки, проблем с этим ни у кого не возникает

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/influencerboys/" target="_blank"><strong>influencerboys</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.instagram.com/hellaklownz/" target="_blank"><strong>hellaklownz</strong></a></p>

Для участников Burning Man существует несколько правил: творите, живите, сияйте и убирайте за собой мусор

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/benedesse/" target="_blank"><strong>benedesse</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/alzimin/" target="_blank"><strong>alzimin</strong></a></p>

Именно поэтому фестиваль обычно полон странных и чудаковатых инсталляций, которые редко доживают до конца праздника

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/waynetothemax/" target="_blank"><strong>waynetothemax</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/evi_airy/" target="_blank"><strong>evi_airy</strong></a></p>

Здесь нет границ ни для творчества, ни для самовыражения в одежде, наоборот, чем ужаснее, нелогичнее и сюрреалистичнее — тем лучше!

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/samsaratribe/" target="_blank"><strong>samsaratribe</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/evakibylaurojas/" target="_blank"><strong>evakibylaurojas</strong></a></p>

Поэтому в ход идёт всё: нагота, странный подбор цветов, аксессуаров и элементов одежды

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/mchlrhrrs/" target="_blank"><strong>mchlrhrrs</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/evi_airy/" target="_blank"><strong>evi_airy</strong></a></p>

Встретить мужчину в юбке или платье такая же редкость, как найти в воде рыбу

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/melieliza/" target="_blank"><strong>melieliza</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/metyolkina/" target="_blank"><strong>metyolkina</strong></a></p>

Девушки, не стесняясь, обнажаются, из последних норм приличия прикрывая интимные места украшениями или изолентой

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nurse.heathermay/" target="_blank"><strong>nurse.heathermay</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/techouselife/" target="_blank"><strong>techouselife</strong></a></p>

Ведь, как ни крути, на фестиваль приезжает много пар с детьми, пусть это и не выглядит как семейный праздник

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kmaxny_c/" target="_blank"><strong>kmaxny_c</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/ravebridge.official/" target="_blank"><strong>ravebridge.official</strong></a></p>

Фестиваль длится всего восемь дней — с последнего понедельника августа и до первого понедельника сентября

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/led_it_b/" target="_blank"><strong>led_it_b</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.instagram.com/everydayimjocelynn/" target="_blank"><strong>everydayimjocelynn</strong></a></p>

Но подготовка к нему начинается задолго до начала, ведь такие образы придумать очень непросто

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bohofestivals/" target="_blank"><strong>bohofestivals</strong></a></p>

Это не фрик-шоу, а Неделя моды в Москве. Встречайте, самые нелепые образы

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×