Этот фестиваль не для слабых духом: 20 самых трешевых образов Burning Man 2019

Прошли те времена, когда на фестиваль наряжались в джинсовые мини-шорты и майки с клетчатыми рубашками, а на голову надевали венки
Теперь на фестивалях ценен полёт фантазии, и, судя по персонажам из нашей подборки, проблем с этим ни у кого не возникает
Для участников Burning Man существует несколько правил: творите, живите, сияйте и убирайте за собой мусор
Именно поэтому фестиваль обычно полон странных и чудаковатых инсталляций, которые редко доживают до конца праздника
Здесь нет границ ни для творчества, ни для самовыражения в одежде, наоборот, чем ужаснее, нелогичнее и сюрреалистичнее — тем лучше!
Поэтому в ход идёт всё: нагота, странный подбор цветов, аксессуаров и элементов одежды
Встретить мужчину в юбке или платье такая же редкость, как найти в воде рыбу
Девушки, не стесняясь, обнажаются, из последних норм приличия прикрывая интимные места украшениями или изолентой
Ведь, как ни крути, на фестиваль приезжает много пар с детьми, пусть это и не выглядит как семейный праздник
Фестиваль длится всего восемь дней — с последнего понедельника августа и до первого понедельника сентября
Но подготовка к нему начинается задолго до начала, ведь такие образы придумать очень непросто
Это не фрик-шоу, а Неделя моды в Москве. Встречайте, самые нелепые образы