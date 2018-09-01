Девушка, которая влюблена в куклу-зомби: У нас интимные отношения, мы поженимся

19-летняя Фелисити Кадлек из Массачусетса, США, решила бросить вызов устоявшейся системе отношений и отстаивать своё право на такую странную любовь.

Фелисити рассказала, что жуткая кукла по имени Келли с полуразложившимся лицом появилась у неё, когда ей было 13. И со временем, в 16, девушка поняла, что испытывает к устрашающей игрушке-зомби чувства. По словам героини, позже она всё же имела опыт отношений с мальчиками, но они оказались несравнимы по глубине с любовью к Келли.

Я пыталась это отрицать. У меня были парни в прошлом, и я всегда думала, что люблю их, но они никогда не заставляли меня ощущать подобное Фелисити Кадлек

Сначала девушка пыталась бороться со своими чувствами и даже несколько раз "расставалась" с куклой. Но потом поняла, что бежать от любви бесполезно, и приняла всё как есть. По словам Фелисити, именно с Келли она чувствует себя уютно и безопасно и испытывает подлинную связь во время "интимных моментов".

19-летняя американка подбирает объекту своего обожания одежду, покрывает куклу поцелуями и даже сделала татуировку с её именем на руке. Также она утверждает, что вскоре собирается пожениться с куклой. Ведь они встречаются уже три года и даже купили кольца.

Я сделала тату с её именем на руке весной, потому что она всегда будет частью моего сердца — она часть меня, и никто не может это изменить. У нас нормальные, интимные отношения, которые развиваются как и обычные. И мы поженимся в сентябре Фелисити Кадлек

Причём девушка отлично понимает, как на это отреагируют другие. Ей уже не раз приходилось сталкиваться с критикой и неодобрением. Друзья и члены семьи не в восторге от её затеи и просят хотя бы не брать куклу с собой, когда Фелисити выходит из дома. Но отказываться от своего плана влюблённая хозяйка игрушечного зомби не собирается и полна решимости осуществить свой план и узаконить эти противоестественные отношения.

Некоторые думают, что я должна встречаться с реальным человеком, но для меня Келли реальна. <...> Независимо от того, что другие люди думают о наших отношениях, она делает меня счастливой. Я люблю её — это всё, что имеет значение Фелисити Кадлек

К слову, у состояния, которое испытывает девушка, есть название — объектофилия. При ней люди испытывают эмоциональное, романтическое или даже сексуальное влечение к конкретным неодушевлённым предметам.