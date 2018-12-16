"Я так люблю секс с воздушными шарами, что даже беременность меня не остановит"

31-летняя Мэгги Берлун из Германии начала эксперименты с воздушными шарами больше десяти лет назад, когда встретила своего будущего мужа Яна. Сейчас девушка ждёт ребёнка, но уверена, что это вовсе не повод отказываться от своего любимого фетиша, рассказывает The Sun.

Мэгги рассказывает, что использует шарики в качестве средства релаксации, секс-игрушек и даже сексуального партнёра. И размеры этих шаров варьируются от классических до гигантских, на которых можно разместиться целиком.

Воздушные шары возбуждают людей, и они могут делать это совершенно разными способами. Многое зависит от материала, формы, внешнего вида, ощущения, цвета, гибкости и веса, который они могут выдержать Мэгги Берлун

По словам Мэгги, самые яркие эмоции ей дарит тот факт, что шар может лопнуть в любой момент. Но при этом реальной опасности такие игрушки не представляют.

Вы можете думать, что вы полностью контролируете ситуацию, но это не так. Воздушные шары могут взорваться в любое время, хотите вы того или нет. И это добавляет острых ощущений, даже если вы не фетишист Мэгги Берлун

Мэгги признаётся, что, когда она открыто говорит о своём фетише, люди смеются или, наоборот, относятся к этому слишком серьёзно. Для неё же это просто способ разнообразить свою сексуальную жизнь и открыть новые грани чувственности. Девушка надеется, что однажды обсуждение подобных фетишей станет нормальным и такие, как она, перестанут скрывать свои предпочтения.

Очень грустно, что страх так сильно влияет на нас, что мы предпочитаем прятаться и в конечном счёте отказываться от личного счастья Мэгги Берлун

Сейчас Мэгги беременна, но даже это не стало для неё поводом отказаться от любимых шаров. А недавно они с Яном даже открыли собственный магазин сексуальных шариков, чтобы найти единомышленников и помочь им реализовать самые странные фантазии.