"Я так люблю секс с воздушными шарами, что даже беременность меня не остановит"

Мэгги рассказывает, что использует шарики в качестве средства релаксации, секс-игрушек и даже сексуального партнёра. И размеры этих шаров варьируются от классических до гигантских, на которых можно разместиться целиком.
Воздушные шары возбуждают людей, и они могут делать это совершенно разными способами. Многое зависит от материала, формы, внешнего вида, ощущения, цвета, гибкости и веса, который они могут выдержать
Мэгги Берлун
По словам Мэгги, самые яркие эмоции ей дарит тот факт, что шар может лопнуть в любой момент. Но при этом реальной опасности такие игрушки не представляют.
Вы можете думать, что вы полностью контролируете ситуацию, но это не так. Воздушные шары могут взорваться в любое время, хотите вы того или нет. И это добавляет острых ощущений, даже если вы не фетишист
Мэгги Берлун
Мэгги признаётся, что, когда она открыто говорит о своём фетише, люди смеются или, наоборот, относятся к этому слишком серьёзно. Для неё же это просто способ разнообразить свою сексуальную жизнь и открыть новые грани чувственности. Девушка надеется, что однажды обсуждение подобных фетишей станет нормальным и такие, как она, перестанут скрывать свои предпочтения.
Очень грустно, что страх так сильно влияет на нас, что мы предпочитаем прятаться и в конечном счёте отказываться от личного счастья
Мэгги Берлун
Сейчас Мэгги беременна, но даже это не стало для неё поводом отказаться от любимых шаров. А недавно они с Яном даже открыли собственный магазин сексуальных шариков, чтобы найти единомышленников и помочь им реализовать самые странные фантазии.
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