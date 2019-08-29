Во все тяжкие: 7 случаев, когда разгневанный Киркоров терял над собой контроль

Король отечественной эстрады знаменит своей эксцентричностью и буйным нравом. В особо напряжённые минуты певец зачастую не может обуздать свой гнев, и тогда под горячую руку попадают все вокруг. Так, сейчас Филипп Бедросович обматерил со сцены помощников и организаторов фестиваля "Новая волна". Другие примеры, подтверждающие, что у Киркорова непростой характер, смотрите в подборке ниже.

В эфире шведского ТВ артист рассказывал о своей любви к Евровидению. Но за кадром раздался шум, и певец вспылил (2018 г.)

Во время ютуб-шоу Comment Out Ольга Бузова позвонила Киркорову, собираясь его разыграть. В ответ на что получила нецензурную брань (2019 г.)

"Розовая кофточка" — наверное, самый знаменитый скандал, связанный с певцом. Во время пресс-конференции он оскорбил журналистку Ирину Ароян (2004 г.)

У артиста особые отношения с прессой. В этом ролике он грубит журналисту украинской программы "Сніданку з 1+1" (2012 г.)

Здесь ругани певца нет. Но на неё сетует фанатка. Она говорит, что певец оскорбил её прямо при ребёнке (2018 г.)

Исполнитель не стесняется показывать свой характер и в соцсетях. Так, на критику фото с Рудковской в "Инстаграме" он снова ответил матом (2019 г.)

А режиссёр "Золотого граммофона" Марина Яблокова даже написала на певца заявление в милицию, обвиняя его в публичном избиении (2010 г.)

Киркоров обматерил со сцены персонал "Новой волны" во время репетиции — видео