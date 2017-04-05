Тимати с Киркоровым в знак примирения улетели в Венецию

В течение нескольких дней известные артисты будут снимать совместный клип в Италии.

Топор войны, зарытый рэпером Тимати и Филиппом Киркоровым на фестивале "Жара" минувшим летом, оказался началом плодотворного сотрудничества музыкантов. Как стало известно Лайфу, на днях оба артиста приступили к съёмкам совместного видеоролика в Венеции. Новость, безусловно, удивит не только фанатов артистов, но и музыкальную тусовку, внутри которой ещё недавно разворачивались баталии: Киркоров ставил условия организаторам музыкальных премий, угрожая своим отказом от участия в случае появления там Тимати, в сам рэпер в ответ на это ухмылялся и выпускал клипы, посвящённые поп-королю с названием "Давай, до свидания".