Тимати с Киркоровым в знак примирения улетели в Венецию

Читайте также

Тимати с Киркоровым в знак примирения улетели в Венецию

3908

Тимати и Филипп Киркоров. Фото: Социальные сети

В течение нескольких дней известные артисты будут снимать совместный клип в Италии.

Топор войны, зарытый рэпером Тимати и Филиппом Киркоровым на фестивале "Жара" минувшим летом, оказался началом плодотворного сотрудничества музыкантов. Как стало известно Лайфу, на днях оба артиста приступили к съёмкам совместного видеоролика в Венеции. Новость, безусловно, удивит не только фанатов артистов, но и музыкальную тусовку, внутри которой ещё недавно разворачивались баталии: Киркоров ставил условия организаторам музыкальных премий, угрожая своим отказом от участия в случае появления там Тимати, в сам рэпер в ответ на это ухмылялся и выпускал клипы, посвящённые поп-королю с названием "Давай, до свидания".

Апрель 2017... Тайная миссия в Венеции.... Скоро обо всем узнаете.... #последняявесна

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!