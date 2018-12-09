Очень страшное кино. 10 самых раздражающих клише в фильмах ужасов

Бежать по дороге, когда преследует автомобиль
Вместо того чтобы свернуть и бежать туда, где машина не может проехать, персонажи продолжают бежать вперёд. Инстинкт самосохранения? Только не в этом случае.
Пугающее зеркало
Сценаристы просто не могут перед этим устоять. Каждый раз, когда в фильме появляется зеркало, вы знаете, что произойдёт. Персонаж посмотрит в него и внезапно увидит отражение монстра, стоящего позади.
Машина обязательно не заводится
Героя преследует нечто страшное, и он торопится укрыться в автомобиле. Но машина, конечно же, не заводится, даже если она новая и 10 минут назад работала просто отлично.
Герои решают разделиться
Если персонажам угрожает убийца-психопат, то лучшим решением они всегда считают разделиться. Ведь вместо того, чтобы вместе ему противостоять, можно разбежаться и подождать, пока он всех прикончит поодиночке.
Взрослые — бесполезны
Они никогда не верят или не слушают детей или подростков, которые пытаются им рассказать о странных вещах, происходящих вокруг. Получить помощь от них практически невозможно.
Звук всегда выдаёт
Каким бы надёжным ни было укрытие жертвы, звук обязательно выдаст её местоположение. Сколько персонажей пострадало, прячась в шкафу или под кроватью, от звука отключения телефона.
Скорость передвижения убийцы
Даже если маньяк покалечен или вовсе без ноги, он всё равно быстрее убегающей в ужасе жертвы, даже если идёт.
Тёмный подвал
Если персонаж фильма ужасов покупает дом, там определённо будет жуткий подвал, где кто-то был или будет убит. Не говоря уже о том, что владельцы всегда чувствуют необходимость проверить странные звуки, исходящие оттуда, когда они одни.
Последняя девушка
Любимое клише в слэшерах. Из группы людей выживает только одна девушка, которая в начале фильма была робкой и застенчивой. Но, как только "ад разверзся", она становится самым умным и находчивым персонажем.
Жуткие дети
Выглядят вполне невинно, если смотреть на них вне контекста, но в фильмах ужасов просто адски пугающие создания.
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