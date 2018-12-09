Очень страшное кино. 10 самых раздражающих клише в фильмах ужасов

Дрожите от страха при просмотре фильма ужасов? Если вы посмотрели их достаточно много, должны были заметить несколько приёмов, которыми особенно часто любят пугать сценаристы. Эти способы стали настолько часто встречаться, что злоупотребление превратило их в клише, которые скорее уже вызывают лёгкую улыбку, чем ужас. И вы обязательно сталкивались хоть с одним из них.

Бежать по дороге, когда преследует автомобиль

Вместо того чтобы свернуть и бежать туда, где машина не может проехать, персонажи продолжают бежать вперёд. Инстинкт самосохранения? Только не в этом случае.

Пугающее зеркало

Сценаристы просто не могут перед этим устоять. Каждый раз, когда в фильме появляется зеркало, вы знаете, что произойдёт. Персонаж посмотрит в него и внезапно увидит отражение монстра, стоящего позади.

Машина обязательно не заводится

Героя преследует нечто страшное, и он торопится укрыться в автомобиле. Но машина, конечно же, не заводится, даже если она новая и 10 минут назад работала просто отлично.

Герои решают разделиться

Если персонажам угрожает убийца-психопат, то лучшим решением они всегда считают разделиться. Ведь вместо того, чтобы вместе ему противостоять, можно разбежаться и подождать, пока он всех прикончит поодиночке.

Взрослые — бесполезны

Они никогда не верят или не слушают детей или подростков, которые пытаются им рассказать о странных вещах, происходящих вокруг. Получить помощь от них практически невозможно.

Звук всегда выдаёт

Каким бы надёжным ни было укрытие жертвы, звук обязательно выдаст её местоположение. Сколько персонажей пострадало, прячась в шкафу или под кроватью, от звука отключения телефона.

Скорость передвижения убийцы

Даже если маньяк покалечен или вовсе без ноги, он всё равно быстрее убегающей в ужасе жертвы, даже если идёт.

Тёмный подвал

Если персонаж фильма ужасов покупает дом, там определённо будет жуткий подвал, где кто-то был или будет убит. Не говоря уже о том, что владельцы всегда чувствуют необходимость проверить странные звуки, исходящие оттуда, когда они одни.

Последняя девушка

Любимое клише в слэшерах. Из группы людей выживает только одна девушка, которая в начале фильма была робкой и застенчивой. Но, как только "ад разверзся", она становится самым умным и находчивым персонажем.

Жуткие дети

Выглядят вполне невинно, если смотреть на них вне контекста, но в фильмах ужасов просто адски пугающие создания.