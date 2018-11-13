9576797454. Это не номер телефона. 7 самых кассовых фильмов с героями Стэна Ли

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9576797454. Это не номер телефона. 7 самых кассовых фильмов с героями Стэна Ли

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12 ноября в возрасте 95 лет скончался один из создателей вселенной Marvel Стэн Ли. Все самые кассовые фильмы по комиксам сняты с участием персонажей, придуманных этим писателем. Лайф собрал 7 фильмов Marvel, которые в сумме принесли создателям больше 9,5 миллиарда долларов.

7-е место

"Человек-паук — 3: Враг в отражении"

Сборы: 890 871 626

Третий и заключительный фильм в трилогии стал самым кассовым сольником Питера Паркера. Новый фильм о герое рекорд так и не побил.

6-е место

"Первый мститель: Противостояние"

Сборы: $ 1 153 304 495

Да, главным героем фильма является "чужой" Капитан Америка, но вот противостоит ему Железный человек — детище Стэна Ли.

5-е место

"Железный человек — 3"

Сборы: $ 1 214 811 252

Самый кассовый сольник Тони Старка был номинирован на "Оскар" за визуальные эффекты.

4-е место

"Чёрная Пантера"

Сборы: $ 1 346 913 161

Новый персонаж киновселенной буквально порвал прокат. Фильм о нём стал самым кассовым сольником в истории Marvel.

3-е место

"Мстители: Эра Альтрона" Сборы: $ 1 405 403 694

Продолжение "Мстителей" и целое созвездие персонажей, созданных Стэном Ли: Железный человек, Халк, Чёрная вдова и другие.

2-е место

"Мстители"

Сборы: $ 1 518 812 988

Первая часть приключений команды супергероев и один из самых кассовых фильмов в истории кинематографа.

1-е место

"Мстители: Война бесконечности"

Сборы: $ 2 046 680 238

Лидер рейтинга — последний на сегодняшний день фильм о Мстителях и одна из самых мрачных картин Marvel. Да и $2 млн не шутки.

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