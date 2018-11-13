9576797454. Это не номер телефона. 7 самых кассовых фильмов с героями Стэна Ли

7-е место
"Человек-паук — 3: Враг в отражении"
Сборы: 890 871 626
Третий и заключительный фильм в трилогии стал самым кассовым сольником Питера Паркера. Новый фильм о герое рекорд так и не побил.
6-е место
"Первый мститель: Противостояние"
Сборы: $ 1 153 304 495
Да, главным героем фильма является "чужой" Капитан Америка, но вот противостоит ему Железный человек — детище Стэна Ли.
5-е место
"Железный человек — 3"
Сборы: $ 1 214 811 252
Самый кассовый сольник Тони Старка был номинирован на "Оскар" за визуальные эффекты.
4-е место
"Чёрная Пантера"
Сборы: $ 1 346 913 161
Новый персонаж киновселенной буквально порвал прокат. Фильм о нём стал самым кассовым сольником в истории Marvel.
3-е место
"Мстители: Эра Альтрона" Сборы: $ 1 405 403 694
Продолжение "Мстителей" и целое созвездие персонажей, созданных Стэном Ли: Железный человек, Халк, Чёрная вдова и другие.
2-е место
"Мстители"
Сборы: $ 1 518 812 988
Первая часть приключений команды супергероев и один из самых кассовых фильмов в истории кинематографа.
1-е место
"Мстители: Война бесконечности"
Сборы: $ 2 046 680 238
Лидер рейтинга — последний на сегодняшний день фильм о Мстителях и одна из самых мрачных картин Marvel. Да и $2 млн не шутки.
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