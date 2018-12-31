Не только "Ирония судьбы". 10 фильмов, чтобы создать новогоднее настроение

Оливье съеден и ощущение праздника как-то пропало? Ничего подобного! Вспоминаем, что на улице Новый год. А помогут нам в этом фильмы со счастливым концом.

"Бедная Саша"

Фильм о том, как даже те, от кого не ждали, могут стать Дедом Морозом. Действие разворачивается в 90-е годы в России. Мама-банкир в очередной раз уезжает на Новый год в командировку, оставляя 12-летнюю Сашу с няней Амалией Аркадьевной. Ну какой тут праздник? А ребёнку хочется чуда и чтобы мама была рядом. И Саша решает, что, раз мама покидает её из-за банковских дел, банк надо ограбить — и дело с концом.

На свою беду в этот Новый год в дом Саши и её мамы решает залезть вор Берёзкин. Прямо в костюме Деда Мороза. 12-летняя Саша забирает его в свою "банду". Так банальное ограбление оборачивается историей спасения жизни и настоящим новогодним чудом. Добрый и смешной фильм. А для переживших 90-е ещё и немного ностальгический.

"Президент и его внучка"

Отечественный фильм, который заставит вас поплакать, посмеяться, а потом позвонить родителям и сказать слова любви. Судьбоносные события из жизни героев фильма происходят в Новый год. В конце 80-х в роддом привозят беременную женщину — невестку генерала, у которой начались преждевременные роды. Суровый военный угрожает врачу пистолетом, заставляя его сделать всё, чтобы спасти ребёнка. Но шансов у малыша нет. Тогда доктор не находит ничего лучше, чем подменить ребёнка на новорождённую девочку-двойняшку. По иронии судьбы обеих девочек назвали Машами.

Проходит двенадцать лет, обе Маши выросли: одна из них — внучка уже президента (в прошлом генерала. Его, кстати, играет Олег Табаков), а вторая — дочь матери-одиночки Татьяны. В Новый год девочки оказываются в одном месте — на кремлёвском балу. На празднике телохранитель случайно путает детей, и внучка президента отправляется к Татьяне, а другая Маша — в роскошное поместье. Девочки пытаются убедить взрослых, что произошла ошибка, но те их не слушают.

По иронии судьбы в доме главы государства оказывается тот самый врач, который разделил двойняшек 12 лет назад.

"Снегурочку вызывали?"

Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Герои этого фильма, например, считают, что ни-ка-ко-го! Актриса Светлана перед праздниками решает подзаработать и устраивается Снегурочкой. Роль Дедушки Мороза берётся исполнить простой водитель автобуса Александр. Волшебники ходят по домам, поздравляя всех. Их клиентами становятся мальчик-композитор, ребёнок из детского дома и даже одинокая женщина. Они также заходят к сыну водителя Александра, с которым ему не разрешает видеться бывшая жена.

К концу рабочего дня мужчина идёт выпить кофе, где ряженые передают ему записку с адресом Светланы. Сама же Снегурочка отменяет встречу Нового года с друзьями и проводит вечер в одиночестве, не отвечая на звонки.

Главные роли в фильме играют всеми любимые Ирина Алфёрова и Владимир Меньшов. Поэтому чувство уюта и тепла вас не покинет очень долго.

"Кушать подано, или Осторожно, любовь!"

Милая и весёлая театральная постановка, перенесённая на экран. Муж и жена. Она собирается встретить Новый год у мамы, он — в компании любовницы. Евгений даже заказал ужин для своей длинноногой красотки, который должна приготовить кухарка Лёля из агентства "Пальчики оближешь". Случайно об этом узнаёт жена и наведывается к любимому и его девушке в гости.

Евгений же подговаривает своего друга сыграть роль парня любовницы. Но он ещё не знает, что этого товарища связывают близкие отношения с его супругой. В общем, настоящая "Санта-Барбара" — смешная, но такая добрая.

"Гринч — похититель Рождества"

Семейная комедия с Джимом Керри, которая однозначно вернёт вас в детство. В сказочном городке Ктограде на высокой горе живёт зелёное и волосатое нечто по имени Гринч. И больше всего на свете он не любит Рождество. И ещё местных жителей. А жители не любят Гринча.

Каждый год рождественское веселье вызывает у злобного существа раздражение и злобу. И тогда Гринч решает расправиться с праздником раз и навсегда. Он пытается украсть Рождество, пока остальные ктоградовцы спят. Кто победит в этот раз — добро или зло?

"Ёлки"

Вы верите в чудо? А в теорию шести рукопожатий? "Ёлки", так полюбившееся миллионам, рассказывают о таких банальных, но таких важных вещах — любовь, уважение и помощь.

События фильма происходят в 11 городах страны: Калининграде, Казани, Уфе, Бавлах, Перми, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Якутске, Петербурге и Москве.

Калининградская сирота Варя выдаёт себя за дочь президента и обещает другим детям, что "папа" поздравит её с Новым годом кодовой фразой. Девочка даже не надеется выполнить это задание и решает сбежать. Её друг Вова, узнав об обещании, рассказывает о теории шести рукопожатий и даёт надежду на то, что всё получится. К концу фильма круг замыкается, но последнее знакомство неожиданно оказывается не тем.

"Пока ты спал"

Это та самая мелодрама, которую нужно смотреть в компании пледа и мороженого. Ну, в нашем случае разрешается бокал шампанского. Фильм рассказывает об одинокой кассирше Люси, мечтающей познакомиться с мужчиной мечты Питером, которого видит каждый день. Перед рождественскими праздниками Люси спасает своему возлюбленному жизнь, но тот впадает в кому. Теперь у девушки есть возможность видеть Питера каждый день. Она пользуется случаем и знакомится с его семьёй, которая принимает Люси за невесту парня.

За время, пока Питер лежит в коме, девушка влюбляется в его брата Джека и не может справиться с этим чувством. Когда пострадавший приходит в себя, он делает Люси предложение. И тогда ей придётся выбрать между волшебной сказкой и реальной любовью.

"Со мною вот что происходит"

Одиночество, проблема мегаполиса и множество бытовых проблем. Вот о чём эта картина. Почему она в компании "Гринча" и "Ёлок"? А вот почему.

Перед Новым годом к московскому менеджеру Артёму из Волгограда приезжает брат Валентин — малоизвестный писатель. Братья узнают, что их отец серьёзно болен. И тогда Валентин собирается вернуться обратно домой. Артём же остаётся в Москве, чтобы заслужить внимание босса на новогоднем корпоративе. Для молодого карьериста работа оказывается превыше заботы о родителе.

Но Артём берётся подвезти брата до вокзала, по дороге на который мужчины попадают в огромную пробку. Из-за неё Валентин остаётся ещё на один день в Москве и покупает билет на самолёт, а его родственник тем временем собирается на корпоратив. И, не поверите, Валентин вновь не смог покинуть столицу — он проспал. Тогда перед самым Новым годом он в очередной раз попытается вылететь к папе. А Артём обещает ему помочь в этом.

"Зигзаг удачи"

Молодой фотограф Володя выигрывает по займу 10 тысяч рублей. На эти деньги он мечтает купить хороший фотоаппарат и уехать со своей подругой Ольгой в Москву. Но 20 рублей на покупку облигации он взял из кассы взаимопомощи, и товарищи по работе посчитали выигрыш общим.

Одновременно с этим в личной жизни Владимира начинаются проблемы: ссора с любимой и ненужные отношения с другой женщиной. И лишь совместное празднование Нового года может вернуть всё на свои места: помирить друзей и вернуть старую любовь.

Это фильм Эльдара Рязанова — режиссёра, умеющего ярко обличить пороки человека, но сделать это с юмором и лёгкостью. А сколько здесь крылатых фраз! В общем, к просмотру обязательно.

"Интуиция"

Даже одна случайная встреча может полностью изменить жизнь двоих. Нью-Йорк, на дворе декабрь, предрождественская суматоха. Джонатан и Сара знакомятся в магазине, когда пытаются купить одну и ту же пару перчаток. Зная друг друга всего пару минут, они приятно проводят вечер в ресторане и тут встаёт дилемма: продолжить отношения или расстаться навсегда.

Джонатан, уже по уши влюблённый в Сару, предлагает обменяться телефонами. Но та пошла другим путём. Она записала свой номер на обложке случайной книги, а он — на 5-долларовой купюре. И если судьбе угодно, они найдут друг друга. Но прошёл год, пять, семь... Джонатан играет свадьбу. Но не с Сарой.

Заканчивается фильм кадрами из того магазина, где два незнакомых друг другу человека пытались купить одну пару перчаток. Предупреждаем: фильм грустный. Посмотреть его всё равно стоит: он может вас заставить поверить в настоящее волшебство.