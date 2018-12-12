Сбербанк без "банка". Сколько акционеры заплатят за удаление одного слова

Журналист и автор паблика "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, что получит Сбербанк, когда перестанет быть банком.

"Береги платье снову", — девиз не для российских госкорпораций. Ребрендинг — дело дорогое, доказать, что новое "платье" — логотип компании — не стоил пару-тройку десятков миллионов, совершенно невозможно. А значит, абсолютно необходимо для государственного менеджмента. Ведь затраты для госкорпорации — это доход для её контрагентов. Да и кажется, что, "переодевшись", можно и о старых грешках подзабыть. Вот жила-была АИЖК и вдруг стала "Дом.РФ". Теперь её руководство ведёт себя так, будто Майский указ президента о доступной ипотеке (процентная ставка не более чем инфляция +2,2 п.п.) его совсем не касается. Внешэкономбанк превратился в модный ВЭБ.РФ и об убытках в 280 млрд рублей больше никто не вспоминает.

И хорошо, если ребрендинг обойдётся "всего лишь" в несколько десятков миллионов. Рублей. Зачастую речь идёт о миллиардах. Вот несколько лет назад смена логотипа Сбербанка обошлась в 20 млрд рублей — пришлось переоборудовать сотни отделений. А казалось бы, всего лишь галочка в логотипе переместилась на полсантиметра влево, а из названия "Сбербанк России" пропало слово "Россия". Это так пытались намекнуть, что Сбербанк теперь — это международная корпорация. Прошло несколько лет, и с международной экспансией госбанка покончено. Продана "дочка" в Словакии, на очереди — "дочки" в Турции и на Украине. Убыток от международных вложений — сотни миллионов долларов.

Теперь глава банка Герман Греф намекнул, что Сбербанк — это ещё и IT-компания. А значит, можно и избавится от слова "банк" в названии.

"Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема" президент Сбербанка Герман Греф

Каким может быть новое название, он не уточнил. Возможно, речь идёт и о модном ныне среди госкорпораций "Сбер.РФ", а может, и просто "Сбер". Вряд ли и логотип значительно изменится — наверное, как и в прошлый раз, ограничатся мелочами: перенесут галочку на полсантиметра или повернут логотип на 50 градусов. Современно, модно, молодёжно.

Неизменными останутся только суммы на ребрендинг. Но ничего. Всё покроют клиенты за счёт комиссий.