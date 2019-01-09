Игра на понижение. Стоит ли открывать валютный вклад в новом году

Ставки по вкладам в долларах и евро в 2019 году будут снижаться, считают опрошенные Лайфом эксперты. Сейчас же их доходность находится на максимальном с 2017 года уровне. Какие ставки по валютным вкладам ждать в новом году?

По данным Центробанка, с начала 2018 года доля валютных вкладов выросла на 0,7 процентных пункта до 21,3%. Это означает, что фактически четверть сбережений россияне хранят в долларах или евро. Валютные вклады отличаются от рублёвых тем, что позволяют клиенту заработать не только на процентах, но и на изменении курса. С начала 2018 года доллар упал на 17%, евро — на 12%. Таким образом, вклады в валюте стали менее привлекательными.

Впрочем, желая увеличить количество клиентов, банки повысили ставки по депозитам в долларах и евро. Так, ставки по вкладам в американской валюте сейчас составляют 3,5% годовых, в европейской — 1%. В начале 2018 года ставки по депозитам в долларах США не превышали 2% годовых, а в евро — 0,59% годовых. Доходность по валютным вкладам достигла максимума с 2017 года, указал директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Андрей Охорзин.

Тем не менее спрос на депозиты в долларах и евро упал, констатировали эксперты. Относительное затишье на валютном рынке после девальвации 2014–2015 годов убавило интерес клиентов к вложениям в долларах и евро, констатировал зампред "Локо-банка" Андрей Люшин.

Кроме того, вкладчики забирали валюту из банков на фоне негативных новостей о потенциальных санкциях в отношении крупнейших государственных кредитных организаций, указал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

— Судя по риторике ЦБ, объём средств в валюте, снятый клиентами в августе-сентябре 2018 года, не был впоследствии компенсирован размещением этих средств в другие кредитные организации, — добавил Александр Бахтин.

Клиенты снимали доллары и евро со счетов в банках на фоне сообщений, что США могут запретить Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Промсвязьбанку, Россельхозбанку, ВЭБу и влившемуся в ВТБ Банку Москвы операции в валюте. Россияне в течение августа прошлого года забрали с валютных депозитов банков $1,5 млрд, а $1,2 млрд из всего оттока пришлось на Сбербанк. Стараясь компенсировать потери, кредитные организации и повышали ставки по депозитам в долларах и евро до текущих максимальных значений.

Впрочем, дальнейшего увеличения доходности валютных вкладов эксперты не ожидают. Кредитные организации повышали ставки по вкладам в долларах и евро в моменте, чтобы остановить отток средств, считает управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова.

По прогнозам Александра Бахтина, при отсутствии каких-то непредсказуемых и значимых экономических шоков ставки по вкладам в долларах и евро будут постепенно снижаться в новом году. Это означает, что клиентам, которые хотят открыть валютный депозит, не стоит ждать 2019 года, а лучше зафиксировать доходность сейчас.

— В течение 2018 года ЦБ неоднократно давал рынку чёткие сигналы о своём желании усилить девалютизацию пассивов банков, — пояснил Александр Бахтин.

С 1 августа прошлого года Банк России ужесточил требования к кредитным организациям, которые привлекают средства населения в долларах и евро. Теперь им необходимо увеличить нормативы обязательных резервов до 7% для обеспечения таких депозитов. Это решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов банков, говорилось в сообщении ЦБ в июле.

— Кредитные организации будут следовать тренду девалютизации, поэтому если вкладчики хотят открыть депозит в валюте, диверсифицировав риски, вероятно, им стоит заниматься этим вопросом сейчас, — считает Александр Бахтин.

По словам Андрея Люшина, сберегательная валютная активность проявляется только у верхней социальной группы, которая сравнительно слабо чувствительна к налоговым, тарифным и иным изменениям.

Лучше разместить валюту на вкладе, чем держать её дома, считает старший вице-президент банка "Ренессанс кредит" Наталья Ищенко. Но необходимо понимать, что сбережения в валюте хорошо использовать в долгосрочной стратегии инвестирования, указала Тамара Касьянова.

— В течение короткого срока выгода от валютных колебаний неочевидна, так как значительная часть прибыли будет съедена за счёт конвертации, — пояснила эксперт. — Также не имеет смысла покупать валюту при резком росте. Есть риск войти на максимуме: после резкого подъёма идёт коррекция, и курс снижается.

По мнению Александра Бахтина, хорошей альтернативой валютному вкладу может стать индивидуальный инвестиционный счёт. Инвесторы могут приобретать на него акции, облигации и другие ценные бумаги, минимизируя риски за счёт инструментов с фиксированной доходностью (облигации). Но вместе с тем это позволяет диверсифицировать риски курсов валют и получить налоговый вычет от государства в размере до 52 тыс. рублей в год.