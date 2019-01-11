Пора возвращать. Сбежавшего банкира Сергея Леонтьева долги настигли в Нью-Йорке

Российская компания смогла добиться рассмотрения иска против экс-банкира в суде США

Российские предприниматели добились первых успехов по взысканию долгов со сбежавших за границу экс-банкиров. На днях суд в Нью-Йорке принял к рассмотрению иск компании "Авилон" к Сергею Леонтьеву — бывшему владельцу Пробизнесбанка, сбежавшего в США и захватившего с собой по версии следствия, около 70 млрд рублей клиентских денег.

Схема обмана состоятельных клиентов в Пробизнесе была не такой уж оригинальной. Официально деньги ссужались не банку, а его российским и офшорным компаниям, которые контролировались лично Леонтьевым. Это позволяло банкирам обходить обязательные нормативы Центробанка, минимизировать налоги, а их клиентам — получать повышенную доходность, 10-12% годовых в валюте. И все было хорошо, пока в 2015 году ЦБ не отозвал у него лицензию. Тогда выплаты по долгам прекратились, против Леонтьева было возбуждено уголовное дело за создание преступного сообщества и он был объявлен в международный розыск. Но по российской традиции и Леонтьев и его товарищи успели вместе с деньгами сбежать за границу. "Авилон" и другие кредиторы банка остались с долговыми обязательствами, которые, казалось, уже ничего не стоили.

Международный розыск ничего не дал — хотя Леонтьев и не скрывал, что его приютили Соединенные Штаты. Но и официально подать на него иск было не просто: первое заявление в суд Нью-Йорка (по месту проживания ответчика) было подано в ноябре 2016 года. Леонтьев по той же российской традиции заявил о многочисленных преследованиях и угрозах его жизни, мол, и уголовное дело против него политическое, потому что он всегда был против Путина, а истцы за его счет просто хотят незаконно обогатится. И вообще американский суд не имеет юрисдикции на рассмотрение такого иска, потому что он все еще гражданин России, а в Нью-Йорке — проездом.

В итоге дело дошло до апелляционной инстанции Верховного суда штата Нью-Йорк, которая постановила все же рассмотреть дело по существу предъявленных требований, а не политических заявлений. Компания требует от Леонтьева вернуть $58 млн по неисполненным обязательствам.

Пожалуй, это первый значимый успех российской компании по судебному преследованию сбежавшего из России с деньгами клиентов банкира. С аналогичными требованиями государственное Агентство по страхованию вкладов судится в Лондоне с Сергеем Пугачевым из Межпромбанка. Тяжба продолжается аж с 2014 года, и пока удалось реализовать только одно его лондонское поместье за 1,6 млн фунтов стерлингов.

Мы внимательно изучаем опыт коллег по судам в зарубежных юрисдикциях и будем использовать их юридические кейсы в своей работе. Источник Лайфа в АСВ

Как отмечают в АСВ, в настоящее время только в Лихтенштейне арестовано активов Леонтьева порядка на $100 млн, и его имя внесено в черные списки "финансовых преступников" большинства "белых" юрисдикций и крупнейших банков, так что в случае появления новых активов, они также будут заблокированы.