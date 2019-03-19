Фокус с пенсиями: как власти регионов могут обмануть стариков

Журналист и автор блога "Адские бабки" — о том, как российских пенсионеров могут обмануть второй раз.

Подготовленный Минтрудом законопроект о новой системе доплат пенсионерам внесён в Госдуму. Таким образом правительство намерено исправить "ошибочку", на которую указал Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию. Тогда президент заметил, что порядка 6 миллионов пенсионеров так и не получили обещанную прибавку к пенсии (а обещали в среднем тысячу рублей в месяц), а у некоторых пенсия даже уменьшилась!

Произошло это из-за того, что почти каждый десятый пенсионер получает пенсию ниже прожиточного минимума, в этом случае региональные власти обязаны доплачивать ему до минималки, которую сами и устанавливают. Однако с этого года многие регионы не стали повышать этот прожиточный минимум, в результате пенсионер получил на руки ту же сумму, что и ранее. В лучшем случае повышение составило всего лишь несколько десятков рублей.

Например, в Курской области минималка как составляла в прошлом году 8600 рублей, так и осталась на этом уровне. И, предположим, у курского пенсионера начисленная пенсия составляет 7300 рублей. В этом году индексация от правительства составила 7,05%, а значит, его начисленная пенсия выросла на 515 рублей, до 7815 рублей. Поскольку минималка не изменилась, региональная доплата фактически снизилась и на руки он получил всё те же 8600 рублей.

Как же предлагают исправить эту несправедливость российские чиновники? Согласно законопроекту, индексацию от правительства — те самые 515 рублей — предлагается прибавлять не к начисленной пенсии, а к минималке. То есть после перерасчёта наш пенсионер получит на руки 9115 рублей. Казалось бы, хорошо. Конечно, это не обещанная тысяча, но всё-таки больше нуля.

Но вы понимаете, в чём хитрость? Доплата теперь будет плюсоваться к минималке. А минималку, помните, кто устанавливает? Правильно — регионы. А это значит что? Это значит, что в случае каких-либо "напрягов" с финансами региональные власти завсегда могут эту самую минималку понизить. В результате получается, что чиновники и указание президента выполнили, и пенсии в случае нехватки средств могут не повышать.

Себя же чиновники не обсчитывают. Согласно данным Росстата, их зарплаты растут быстрее инфляции и в прошлом году в среднем составили 126 тысяч рублей в месяц...