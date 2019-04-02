Госдума отменила зелёный СНИЛС. Может ли это затронуть пенсии?

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова отвечает на самые популярные вопросы о том, как теперь жить без бумажного СНИЛСа.

В третьем чтении депутаты приняли закон о ликвидации бумажного СНИЛСа: из закона "О персонифицированном учёте" удаляются все упоминания об этом важном документе. Он удостоверяет, что у вас есть лицевой счёт в ПФР, на который начисляются ваш отработанный стаж и пенсионные баллы. Как же теперь быть? Отвечаю на самые важные вопросы.

Если отменяют СНИЛС, то и все мои пенсионные баллы сгорят?

Нет. Отменяют только всем знакомую ламинированную бумажку, то есть больше зелёный СНИЛС выдавать не будут. А ваш лицевой счёт в ПФР по-прежнему остаётся. В том числе и накопленные пенсионные баллы остаются на месте. Но, после того как закон вступит в силу, вместо СНИЛСа будут действовать специальные выписки из лицевого счёта, которые придётся регулярно запрашивать в ПФР, если вы, например, устраиваетесь на работу.

Что делать с моим СНИЛСом? Он недействителен?

Хранить! Ваш бумажный СНИЛС по-прежнему действует — наравне с выписками из ПФР. Однако не исключено, что вскоре эти выписки станут платными. Поэтому храните свой СНИЛС — он в этом случае сможет сэкономить вам немало денег на госпошлине.

У меня родился ребёнок. Как теперь ему получить СНИЛС?

Законом вводится уведомительный порядок регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. То есть ПФР теоретически будет теперь самостоятельно получать данные о родившихся детях из системы ЗАГС и в автоматическом режиме заводить им лицевые счета в ПФР. Однако будет надёжнее, если сразу после рождения ребёнка самому отнести заявление в МФЦ. Если ваши дети до сих пор не имеют СНИЛСа — не медлите, пока закон не вступил в силу, получите для них бумажный документ. Сами понимаете почему...