Зачем ЦБ хочет присылать вам зарплату на мобильный

Журналист и блогер "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, что кроется за видимой заботой о населении.

Когда в Центробанке начинают рассуждать о реформе, вроде как необходимой обычным людям, я сразу понимаю: готовится какая-то гнусность. Вот тут наш ЦБ объявил, что намерен победить "зарплатное рабство". С помощью ещё не отлаженной, сырой системы быстрых платежей. Мол, пусть работодатели направляют зарплатный реестр в свой банк. Но вместо номера счёта сотрудника пишут номер его мобильного телефона, и тогда зарплата будет зачисляться в тот банк, который сотрудник считает основным.

Казалось бы, всё хорошо, но с чего бы финансовому мегарегулятору, который отвечает за инфляцию и стабильностью всей банковской системы, заниматься такой мелочью — трудовыми взаимоотношениями между компанией и её сотрудниками?

Да, не всегда работодатели чётко следуют закону и по первой просьбе меняют зарплатный банк сотрудника. И их можно понять: как правило, если у компании есть зарплатный проект, то банк с неё не берёт комиссию за перевод денег сотруднику и предлагает более выгодные условия обслуживания. Но проблема уже вроде как закрыта: Госдума приняла закон, который вводит серьёзные штрафы за это нарушение… Для чего ещё одна реформа?

Конечно, в нашем Центробанке никто о народе не думает, а думает исключительно о себе. В данном случае — о системе "Мир" (НСПК). Вернее о том, как вывести её на прибыль. А то ведь обидно: выдали 53 млн карт "Мир", а доля платежей на российском рынке — всего 14%. То есть даже те, кого законом заставили платить за "Мир", картой почти не пользуются, а вся прибыль за транзакции оседает в карманах Visa и MasterCard. В результате львиная доля дохода НСПК — это деньги, которые им отстёгивают эти самые международные системы (по закону, они не могут самостоятельно обрабатывать внутрироссийские операции по картам и должны поручать это НСПК — понятно, не бесплатно).

Ну а если международные системы заставили, почему бы и отечественных работодателей не заставить платить комиссию за переводы заработной платы? "Мир" является ядром СБП (Система быстрых платежей). Почему бы не стать центром прибыли?

Да, сейчас, работодатели в основном не платят банкам за перевод зарплаты, но если есть зарплатное рабство, то почему бы не ввести эдакий зарплатный, "мирный" налог? Ведь боссам ЦБ приходится постоянно отчитываться, что "Мир" — это не только патриотичная карта, но и выгодный бизнес. А если она станет единым для России зарплатным центром, то не только по доле платежей, но и по прибыли обгонит проклятых американцев.

Да, компании будут платить больше. Чем не доказательство того, что нашему Центробанку не нужно делать качественный карточный продукт? А достаточно вспомнить это сладкое слово — "рабство".