Фискалы обойдутся. Минфин решил отменить налог на прощённые долги

Журналист и автор блога "Адские бабки" — о том, сколько времени потребовалось чиновникам, чтобы признать абсурдность налога на списанные кредиты.

Минфин в конце апреля 2019 года подготовил законопроект об отмене налога с прощённых долгов. Суть его в том, что гражданам, чей долг простили, не придётся платить 13% от прощённой суммы. Да, сейчас есть такой парадокс: с должника, который и так не может платить и которому даже банк прощает безнадёжную задолженность, ФНС пытается содрать ещё и налог.

Вопрос по данной проблеме поднимался уже не раз. Скажу больше: в 2015 году было поручение президента, Дума оперативно приняла поправки в ст. 217 Налогового кодекса РФ. Эти поправки предусматривают запрет на налоги с продажи имущества тех, в отношении кого прошла процедура банкротства, а также не подлежат налогообложению суммы, которые банк простил либо реструктуризировал в ходе исполнения заёмщиком своих обязательств по ипотечному кредиту.

Но уже в январе 2016-го ФНС продавила свою поправку в тот же Налоговый кодекс РФ. И банки в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 223 стали информировать налоговиков о всех долгах своих клиентов, которые были признаны безнадёжными к взысканию и списаны, а ФНС, получив такую информацию, тут же начала выставлять требования об уплате НДФЛ к гражданам, с которых банк не смог получить долг и простил. По мнению налоговиков, списанный долг считается доходом на основании того, что должник получает выгоду "в виде экономии на расходах по возврату долга". Датой, когда прощённый должник получил такой "доход", считается дата списания платежа. С этого момента он облагается НДФЛ по ставке 13%.

Только Сбербанк, ВТБ и "Альфа-банк", исходя из их отчётности по МФСО за 2016 год, совокупно списали различных безнадёжных ссуд на 147 миллиардов рублей. Несложно подсчитать, что 13% от этой суммы составляют порядка 19 миллиардов. Но этих денег ФНС сразу не получила. Ведь, несмотря на масштаб, перспективы взыскания этих средств неоднозначны.

Очевидно, что те, кто не платил по кредиту, вряд ли смогут заплатить и непонятно откуда свалившийся на них налог. Перед налоговиками возникла перспектива перманентных судов. При этом понятно, что судиться по маленьким суммам ФНС не будет. Есть порог взыскания в три тысячи рублей, это закреплено ч. 1 ст. 48 Налогового кодекса РФ. А если даже долг будет выше этого порога, то решение суда ещё надо будет исполнить, а это не так-то просто, банки уже пробовали и сочли это дело безнадёжным.

Только после того, как в ходе большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года Путин назвал такие налоговые претензии "абсолютно бессмысленной вещью" и "несправедливой нагрузкой", последовала хоть какая-то реакция. В Налоговый кодекс РФ, снова в ст. 217, были внесены новые поправки, освобождающие граждан от налога по списанной задолженности, в том числе возникшей до декабря 2017 года, но снова всё было сделано "топорно" и многие вопросы эти поправки не сняли. В частности, никак не урегулирован вопрос о налогах, которые насчитывает ФНС, если произошло соглашение об отступном или если между заёмщиком и банком урегулирована часть долга.

На недоработку Минфина сразу обратили внимание и банки, и эксперты финансового рынка.

И вот появился новый законопроект. С третьего раза Минфин всё-таки решился сделать надлежащим образом то, что требовалось ещё в 2014 году. А именно: наконец-то решено внести поправки и в ст. 217, и в ст. 223, чтобы они не противоречили друг другу по своей сути. Для этого любые доходы, которые возникли или могли возникнуть в связи с невозвратом суммы полученного кредита (неважно какого), предлагается освободить от обложения НДФЛ. При этом Минфин не забыл и про банки, которым теперь не надо будет заниматься бессмысленной писаниной и оправдываться, что не смогли взыскать задолженность и понесли убытки, а значит, появится стимул чаще прощать долги.

Вроде бы так просто: заёмщик и так не смог расплатиться по кредиту, как же он заплатит ещё и налоговые поборы? Но чиновникам понадобилось пять лет, чтобы это наконец признать. Однако, несмотря на увещевания Путина и на очевидную бессмысленность НДФЛ на прощённые долги, закон ещё не принят и даже не внесён на рассмотрение в Думу. То есть на сегодняшний день гражданам, которые и так находятся в трудной жизненной ситуации и с которых взять нечего, поэтому и банки списали долг, всё равно приходится доказывать ФНС, что платить они не могут.

А чиновники, как обычно, никуда не торопятся.