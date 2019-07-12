Как взять кредит, не подписывая кредитный договор. Новые уловки банкиров

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, на какие преступления идут банкиры, лишь бы впарить кредит.

Казалось бы, что времена "дикого кредита", когда в каждом магазине стояли зазывалы для развода доверчивого обывателя на ссуду на заведомо невыгодных условиях, прошли. Теперь вроде бы все знают, что такое кредит, полная процентная ставка, график платежей, и развести российского обывателя всё сложнее. Поэтому банки придумывают новые методы, чтобы впарить гражданам кредит. Например, под видом рассрочки. Тут им помогают многочисленные магазины-партнёры.

Вот история жительницы Ессентуков. Она работает на заводе пластиковых изделий. За свой труд получает совсем небольшие деньги, но, как и многие в России, — "тянет" всю семью. Собрала она совсем небольшую сумму, чтобы заменить в своей скромной квартире диван. Более-менее подходящий вариант был найден в центре "Много мебели", там цены чуть ниже, чем у конкурентов. И магазин ещё обещал беспроцентную рассрочку. Выгодно.

Но уже при оформлении документов выяснилось, что на самом деле ловкий продавец вместо рассрочки подсунул договор на потребительский кредит от банка "Русский стандарт". Конечно же, осторожная и внимательная покупательница отказалась. Продавец повозмущался, ведь уже он выписал накладную, но в итоге согласился: мол, ладно, надо только подписать формальную бумажку: "запрос на возврат денежных средств" — и всё, более никто никому ничего не должен. Она поставила свою подпись и забыла о ней… пока через месяц ей не пришло уведомление из "Русского стандарта" о просрочке платежа по кредиту.

Обращение и в магазин, и в банк ситуацию не исправило. В магазине заявили, что они знать ничего не знают, так как никакую мебель не отдавали и денег за неё не получали, а в банке сказали, что у них нет копии кредитного договора с подписью, но это ничего не значит, так как в системе такой договор есть и выдача кредита производилась, возврат денежных средств не является основанием для расторжения кредитного договора и нужно платить.

А с оплатой всё оказалось так: согласно пункту 5 не подписанного, но действующего по заверению банкиров договора, — эффективная ставка 19,889%, но первые два месяца кредита — "всего" 50,52% годовых, а последующие — так и быть — 7% годовых. То есть "Русский стандарт" изначально настроил свои условия так, чтобы за два месяца вернуть себе весь выданный кредит, а дальше "доить", а если заёмщик окажется "проблемным", то его сбросить коллекторам или кому угодно, не имеющему банковской лицензии, и это тоже предусмотрено договором. Да, это законно.

При этом "Русский стандарт", естественно, не забыл вставить в договор ещё и комиссии, которые также будут оплачены из кредитных средств. И всего-то 1% в момент псевдовыдачи кредита и по 1000 рублей ежемесячно за обслуживание и ещё 99 рублей ежемесячно банку за СМС-информирование.

И тут вы скажете, что банк же понимает, что обманутый человек будет скандалить, может обратиться в правоохранительные органы или суд, зачем это нужно? Да, ответ на эти вопросы снова прописан в договоре. Пункт 12 договора обязывает жертву в любом случае оплатить банку неустойку в 20% на сумму навязанного долга.

Для меня показались странными и сам договор, и та форма письменного заявления — "запрос на возврат денежных средств", которая заранее разработана банком на случай отказа от его кредита. Похоже на то, что банк со своим партнёром придумали некую схему, по которой "возврат товара не является основанием для расторжения кредитного договора". Обращения обманутой клиентки в Центробанк и Роспотребнадзор, увы, ни к чему позитивному не привели.

Если же такая ситуация произошла с вами, то совет тут один: сразу идите в полицию и пишите заявление с просьбой о привлечении к уголовной ответственности сотрудников магазина по ст. 159 УК РФ (мошенничество), при этом обязательно получите в дежурной части талон, что ваше заявление принято. И, не дожидаясь письменного ответа, подавайте заявление в суд на отмену кредитного договора. Это заявление нужно, чтобы соблюсти правовую процедуру.

Скорее всего, после этих действий и банк, и магазин захотят решить дело миром, то есть откажутся требовать с вас деньги. Словом, пока в нашей стране, как говорится, спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. К сожалению.