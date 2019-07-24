ЦБ застрахует вклады граждан до 10 млн. Кто в списке?

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, почему пока нельзя распространить страхование на все депозиты.

После того как глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что расчистка банковского сектора практически закончена, ведомства наконец-то согласовали поправки, повышающие размер страхового возмещения по вкладам до 10 млн рублей с нынешних 1,4 млн.

Но не для всех. Такая увеличенная страховка будет распространяться только на тех, кто получил оплату после продажи жилого помещения или земельного участка, а также на получателей наследства, назначенной судом компенсации или какой-либо государственной субсидии.

Эти счастливчики после отзыва лицензии у банка смогут получить от Агентства по страхованию вкладов до 10 млн рублей. Почти как в Европе, где надзор за банками находится на самом высоком уровне и поэтому страховка по вкладам составляет от 80 до 100 тысяч евро, а в ряде стран (например, Германии) застрахован полностью весь депозит, без ограничений.

Почему же у нас аналогичную сумму нельзя распространить на всех россиян? Неужели российская система ещё настолько слаба? Даже с учётом того, что на расчистку банковского сектора были потрачены астрономические $70 млрд? На эти деньги можно было хоть ещё две Олимпиады провести, но потрачены они на искоренение "банков-поганок" и латание дыр в их балансах. Сколько денег ещё нужно Центробанку, чтобы российская система стала по-настоящему надёжной?

Сейчас доля государственных банков на рынке — порядка 70%. Какие же банки, по мнению ЦБ, всё ещё в зоне риска и могут лишиться лицензии? Неужели токсичными могут оказаться государственные кредитные организации?