Дело идёт к взрыву. К чему приведёт увлечение россиян кредитами

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, что ждёт российскую экономику через два года.

Министр экономики Максим Орешкин готовится к "взрыву" на рынке розничного кредитования: россияне уже набрали столько займов, что через пару лет ситуация однозначно выйдет из-под контроля. Население просто не сможет расплатиться с займами, и новая программа поддержки банков, а также падение покупательной способности населения обойдётся нашей экономике в 3% от ВВП.

Расчёты Минэкономики несложны. С одной стороны, доходы населения продолжают падать уже шестой год подряд. Даже после увольнения главы Росстата и смены методики подсчёта реальные доходы официально упали только в первом полугодии на 1,3%. С другой стороны, отношение размера потребительских кредитов на душу населения к ежемесячному доходу достигло трёхлетнего максимума, составив 133%. Сама по себе эта цифра не страшна: в 2013 году этот показатель составлял 170%, но с учётом тогдашнего роста экономики и реальных доходов люди справились с долговой нагрузкой. Теперь же ситуация иная: доходы падают — чтобы поддержать более-менее приемлемый уровень жизни, люди вновь берут кредиты, не думая о завтрашнем дне. Так что неудивительно, что по итогам прошлого года рост розничного кредитования достиг рекордных 22,4%. В результате уже сейчас у трети российских семей долговая нагрузка съедает 60% их ежемесячного дохода. А что будет через два года?

Опасения Орешкина показывают, что в ближайшее время никакого развития экономики и роста доходов ожидать не приходится. За счёт чего россияне расплатятся с банками?

Хотя глава Центробанка Эльвира Набиуллина публично заявляет, что опасаться нового кредитного взрыва нечего, мол, всё под контролем, ЦБ с 1 октября будет применять для ограничения кредитования самую радикальную меру из возможных: вводится лимит на долговую нагрузку. То есть если клиент банка значительно обременён действующими кредитами, банкам по факту запрещается выдавать ему новый.

Впрочем, даже такая радикальная мера может не помочь. Ведь сильная закредитованность населения бьёт по спросу: обеспечивая прибыль банкам, россияне вынуждены ограничивать себя в покупках, а значит, спрос на товары падает, экономика ещё более сжимается, доходы падают ещё значительнее. Заколдованный круг.

Так что паника Орешкина понятна. Непонятно только, почему он молчал, когда правительство повышало НДС, почему его министерство до сих пор не представило внятной программы по улучшению инвестиционного климата, созданию новых рабочих мест — то есть, собственно, по экономическому развитию.

Но нет. Вместо обеспечения экономического роста правительство обеспокоено будущими проблемами банков и уже обсуждает программу их поддержки. А тут уж как с булгаковской "Вороньей слободкой". Она не могла не сгореть. Если же будет готова программа поддержки банкиров, то и взрыв неизбежен.