Bad Comedian под "крышей" Счетной палаты: к "Киноданцу" идут с проверкой

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, что, объединившись, блогеры смогут добиться справедливости

Счётная палата России включила в план проверок ревизию целевого использования бюджетных денег, ушедших на "поддержку" кинопроизводства в России. В том числе будет проверена целесообразность и законность выделения государственных средств компании "Киноданц". Это следует из официального письма аудиторов подписчику блога "Адские бабки". В разгар конфликта между BadComedian (блогер Евгений Баженов) и кинокомпанией, "Адские бабки" призвали своих зрителей писать массовые жалобы в Следственный комитет и Счётную палату (образцы прилагались) с требованием проверить целесообразность выделения государственного финансирования кинопродукции "Киноданца".

А вопросы к киноделам возникали довольно серьёзные. К примеру, Министерством культуры было выделено 24 миллиона рублей на производство "национального фильма "13" (в дальнейшем наименование было изменено на "Битва с экстрасенсами"). При сомнительной художественной ценности (фильм вторичен относительно нескольких известных голливудских и даже российских проектов), по госконтракту, он должен представлять собой "комедию из жизни нашего современника", между тем сам фильм позиционирует себя как "мистика" и "приключения", что является прямым нарушением условий предоставления государственного финансирования.

Кроме того, и Евгений Баженов в своём видео заявлял, что само по себе предоставление государственного финансирования проектам "Киноданц" противоречит утверждённым Минкультуры "Основным принципам поддержки кинопроизводства". Ведь тот же фильм "За гранью реальности" вообще никак не связан с Россией, он даже снят на английском языке.

Как отмечает в письме директор департамента аудита сферы культуры и науки Светлана Меркушина, вся эта информация теперь будет учтена при проведении контрольного мероприятия.

Ну что ж, будем надеяться.

Напомню, что "Киноданц" требовал с блогера Евгения Баженова выплатить 1 миллион рублей за якобы нарушение авторских прав при цитировании их творений в обзорах BadComedian. Впоследствии стороны заключили досудебное соглашение.