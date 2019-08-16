Промолчал — потерял. Как у людей исчезают деньги в НПФ

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, почему НПФ остаётся ненадёжным инструментом для инвестиций в обеспеченную старость.

Следственный департамент МВД объявил, что негосударственный пенсионный фонд "Согласие" похитил из бюджета ПФР 11 млрд рублей. Это деньги "молчунов": по версии следствия, мошенники незаконно перевели из государственного Пенсфонда к себе на обслуживание накопительную часть пенсий сотен тысяч людей. А "молчуны" об этом узнали только постфактум. При этом, если у государства украли всего лишь 11 млрд, у самих обманутых пенсионеров жулики увели значительно больше.

О сути схемы мошенников мне рассказал один из пострадавших от действий НПФ "Согласие", директор компании "Академия Аудита" Александр Елин. Когда Александр узнал, что его деньги были переведены, он отправил десятки жалоб в различные инстанции и смог восстановить все их действия. Выяснилось, этот НПФ нанял "пенсионного брокера "Орлан" (имеет все признаки фиктивной фирмы-однодневки, в настоящее время ликвидирован), а тот в свою очередь нанял ещё одного фиктивного "пенсионного брокера" для поиска клиентов.

Тот откуда-то достал копии личных документов Александра и подделал не только его подписи на договорах и заявлениях, но и подписи нотариуса, который "удостоверил" эти документы. Такой вот пакет документов был курьером отправлен в ПФР, который, недолго думая, перевёл накопительную часть пенсии Александра в "Согласие". На сделке он потерял более 80 тысяч рублей — ведь при досрочном переходе из одного фонда в другой клиент теряет весь накопленный инвестиционный доход за пять лет. И таких, как Александр, сотни тысяч. По данным ЦБ, всего за последние годы сменили свой пенсионный фонд около 2 млн человек, которые потеряли при этом более 80 млрд рублей.

Так что схема была поставлена на поток и правоохранители занялись ей только сейчас. Как мне рассказал господин Елин, ни одна из жалоб (он боролся с этим более двух лет) так и не дала результата, в том числе жалобы в прокуратуру, полицию, Центробанк и другие уполномоченные органы.

И эта сумма — 11 млрд рублей — лишь вершина айсберга. То, что потеряли клиенты при таком переводе, похоже, правоохранители не учитывают.

Добавим также, что и те деньги, которые остались в распоряжении НПФ, также нельзя считать в безопасности. Например, сразу два фонда (на которые также жаловались клиенты за подобный обман) — "Сафмар" и "Открытие" — по итогам прошлого года показали отрицательную доходность: клиенты потеряли более чем 10% своих сбережений. И это при том, что по закону о НПФ в случае неудачных инвестиций такой убыток должен быть покрыт за счёт собственных средств НПФ.

Но регуляторы по-прежнему предпочитают молчать.