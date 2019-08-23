Суды развязали руки банкирам. Они могут кошмарить должников

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, к чему приводит желание чиновников контролировать всё.

Банки при взыскании задолженности могут угрожать должнику расправой, сообщать о долге друзьям в социальных сетях и открыто называть своего клиента "мошенником". Это следует из прецедентного решения Верховного суда — согласно документу, на банки не распространяются принятые несколько лет назад антиколлекторские поправки. Теперь за нарушение правил взыскания долгов банки штрафовать нельзя.

Казалось, уже два года работает закон № 230-ФЗ, которым были установлены правила взыскания любых задолженностей: никаких угроз, никакого взаимодействия с должником, если тот не хочет, ограниченное количество СМС и звонков в строго определённое время. Если нарушение, то ФССП быстро налагает штраф до 500 тысяч рублей, а то и вовсе может приостановить деятельность до 90 суток.

И вот дело: в Башкирии местная жительница взяла автокредит в "Плюс-банке", который в итоге не смогла обслуживать. Служба взыскания кредитной организации сразу приступила к делу: в соцсети "ВКонтакте" они начали сыпать сообщениями с угрозами, размещали записи на страницах её знакомых, "оказывая на неё психологическое давление с использованием нецензурных выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство", в том числе "с использованием угроз применения физической силы и причинения вреда здоровью".

Казалось бы, дело ясное: закон нарушен, банк должен быть оштрафован. Так и было. Но суд отменил штраф, согласившись с позицией Центрального банка: "антиколлекторские поправки" распространяются только на коллекторов, но не на банки. Хотя в самом законе № 230-ФЗ чётко записано, что действие поправок распространяется на всех, то есть на "кредитора или лицо, действующее от его имени". Хитрость в том, что в соответствующей статье КоАП есть маленькая ремарка, пролоббированная ЦБ: "за исключением кредитных организаций". И получается, что антиколлекторские поправки действуют на всех, но штрафовать за нарушения можно только коллекторов.

Интерес Центробанка тут очень простой: хочется чётко разграничить "свою делянку" и не допускать к своим поднадзорным "чужих". И штрафовать банки за нарушения самостоятельно. Вернее, не штрафовать. Вспомните: много лет ЦБ добивался возможностей "защищать" права обманутых на финансовом рынке: ему не нравилось, когда Роспотребнадзор штрафует банки за нарушение прав потребителей, например за навязанные страховки. После того как законом такое право ЦБ было дано, банкиры откровенно разошлись: тут и навязанные страховки стали по-настоящему массовыми, и частый обман с кредитными ставками, появились и хитрые "инвестиционные" продукты. И… никаких наказаний для банкиров. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина только обещает решать эту проблему. Когда-нибудь.

Аналогично и с антиколлекторскими поправками: согласно официальной статистике, с жалобами на нарушения при взыскании долгов в Центробанк обратилось более трёх тысяч человек. Но при этом в отношении банков было вынесено всего 133 протокола — в основном "предписания об устранении нарушений", пустые бумажки, которые банкиры сразу же пристраивают в мусорку...