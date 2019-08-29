Клиенты боятся, а банки не хотят. ЦБ проверит, почему провалилась биометрия

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, почему россияне оказались умнее, чем ожидал Центральный банк.

Сбор биометрических данных россиян под угрозой срыва, и глава Центробанка Эльвира Набиуллина направит своих сотрудников в качестве "тайных покупателей". Они должны выяснить, почему её поднадзорные банки срывают план. Под видом обычных клиентов они будут ходить по отделениям и выяснять, где что не так: может, это сотрудники недостаточно красноречивы, а может, банк откровенно саботирует процесс и даже не выкладывает информационные материалы, описывающие все прелести биометрии.

Согласно плану, к концу года все офисы всех российских кредитных организаций должны подключиться к Единой системе идентификации (ЕСИА) и наполнять её, снимая слепки голоса и лица своих клиентов. Но многие банки подключились, а база не наполняется. Россияне не хотят доверять свою цифровую копию в руки банкиров.

В целом идея была вполне себе годная: вы сдаёте свои данные в единую систему и сможете обслуживаться дистанционно в любом банке Российской Федерации. И взять, например, кредит или открыть вклад там, где вам предложат наиболее выгодные условия, несмотря на то что до ближайшего отделения этого банка тысячи километров. Идентифицируют банкиры вас в этом случае как раз по голосу или по видеозвонку.

Но россияне давно поняли, что это значит: доверить свою идентификацию банкирам. У миллионов россиян только по одной копии их СНИЛСа поднадзорные Эльвиры Сахипзадовны смогли отогнать их накопительные пенсии из одного НПФ в другой, на чём клиенты потеряли миллиарды рублей. И что сделал регулятор? Несмотря на тысячи жалоб, ничего! Только сейчас, спустя месяцы, еле-еле зашевелилась Генеральная прокуратура. А Центральный банк может только разводить руками: ничего сделать не можем, умерла так умерла.

А если такую аферу безнаказанно можно провернуть только по копии СНИЛСа, то что мошенники смогут сделать, "договорившись" с вашей копией в ЕСИА? Тем более что никакого закона об ЕСИА нет, а доступ к этой базе данных имеет обычный банковский работник. Где гарантия того, что ловкий мошенник, подделав ваш голос, не сможет взять на ваше имя кредит? И главное, если это произойдёт, Центробанк сможет защитить обманутого клиента?

Так что, скорее всего, контрольные закупки ЦБ ни к чему не приведут. Потому что начинать надо с себя.