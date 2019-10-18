Чиновникам в радость. Почему работающих мам лишат детских пособий

Автор блога "Адские бабки" — о том, в чём разница в федеральном бюджете между детскими пособиями и премиями чиновникам.

Если молодая мама в декрете где-то ещё умудряется подрабатывать, то в пособии от государства она уже не нуждается, посчитал Минтруд. И разработал законопроект, согласно которому, если женщина начнёт официально подрабатывать неполный рабочий день, она тут же лишится государственной поддержки. Поправка вносится в пункт 11 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

В пояснительной записке не сказано, в связи с чем такая новация необходима. Возможно, это пособие очень велико и за ним выстраивается длинная очередь жадных женщин? Но нет. По данным Минфина, всего лишь 1,5 млн семей в России получают пособие, связанное с рождением ребёнка. Суммы скромные. В настоящее время ежемесячная выплата на первого ребёнка до полутора лет составляет чуть более трёх тысяч рублей, на второго и следующего — чуть более шести тысяч рублей. Понятно, что многие мамы на этом фоне просто вынуждены подрабатывать.

Может, наш бюджет просто "не тянет" такие выплаты? Нет. С учётом рекордного профицита федерального бюджета (уже почти три триллиона рублей), эти расходы выглядят просто незаметно: на детские пособия ежегодно выделяется всего-то 80–90 миллиардов рублей. Даже если их увеличить в десять раз, то бюджет этого просто не заметит, ещё и два триллиона рублей останется.

В чём тогда смысл экономии? А может, всё дело в том, что цели распределения денег просто различные? Вот возьмём, например, новацию бюджета этого года: введена новая расходная статья — "Материальная мотивация чиновников".

Действующих зарплат, премий и надбавок, по мнению разработчиков, у чиновников сейчас недостаточно, нужна ещё и дополнительная мотивация работать хорошо. На эти цели на три года заложено аж 630 миллиардов рублей. В 2021 году на материальную мотивацию госслужащих уйдёт более 284,4 миллиарда рублей — в три раза больше, чем на детей! И без каких-либо дополнительных условий.

Ну что ж. Хоть чьи-то дети заживут хорошо.